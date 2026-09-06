Amed Sportif Teknik Direktörü Hasi: Puandan mutluyum, övgü oyuncuların

Amed Sportif Faaliyetleri Teknik Direktörü Besnik Hasi, Kasımpaşa karşısında kendileri adına iyi maçlardan birini ortaya koyamadıklarını ancak rakiplerinden daha iyi olan tarafın kendileri olduğunu söyledi. Hasi, "Bütün övgüyü oyunculara veriyorum. Sonunda puan aldığımız için mutluyum" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Amed Sportif Faaliyetleri, deplasmanda Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldı. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Amed Sportif Faaliyetleri Teknik Direktörü Besnik Hasi, "Bizim için çok iyi maçlarımızdan biri olduğunu söyleyemem. Fakat biz daha iyiydik, daha iyi olan taraf bizdik. Daha fazla şanslar ürettik. Diagne'nin kaçırdığı bir pozisyon var, o pozisyon gol olsa farklı olabilirdi. Erkenden maçı bitirebilirdi. Kasımpaşa organize bir takım. Uzun toplarla, içeriye gönderdikleri uzun toplarla gol bulmaya çalışıyorlar. Çok özel, ekstra bir şeyleri yoktu. Gereksiz bir taç atışı verdik. Süper Lig seviyesinde bu golü yememelisiniz. Defans anlamında iyi değildik. Onların da belli başlı pozisyonları oldu, yok değildi. Bizim Krasniqi ile kaçırdığımız, 1-1'i yakalayabileceğimiz bir pozisyonumuz vardı ama atamadık. İkinci yarıda bazı değişiklikler yapmamız gerekti. Orta sahayı kısa paslarla domine edip kontrol etmemiz gerekiyordu. Çünkü bir boşluk vardı orada, onu fark ettik. İkinci golü yedik, çok basit bir goldü. Bunu analiz etmemiz gerekiyor, çok basit yani bu seviyede. Belki o pozisyonda faul var mıydı bilmiyorum. Sıkıntı yok olup olmaması, o golü yememeniz lazım. Ondan sonra bizim için zor oldu. Tekrar denedik, tekrar şansı yakalamaya çalıştık. Yani savaştık açıkçası. 2-1'i yakaladıktan sonra çok daha iyi savaşçı bir takım haline geldik. Forvetler için gol atmak çok önemlidir. Gift de oyuna girdiği zaman bunu yaptı. Geçen hafta da yapmıştı, bugün de oyunu direkt etkileyecek bir şekilde yapmış oldu. Umuyorum Gift'in ileride en iyi halini göreceğiz. Yedek kulübesinde 'Neden ben varım?' cevabını çok iyi vermiş oldu. Yedek kulübenizin de iyi olması gerekiyor, bu da çok önemli. Kasımpaşa 75. dakikadan sonra goller yiyordu, bunu analiz etmiştik ki nitekim sonlara doğru da öyle oldu. Bunu başardık. Dediğim gibi kulübenin iyi olması gerekiyordu ki oyuna giren oyuncular da iyi işler çıkardılar. Bütün övgüyü oyunculara veriyorum. Sonunda puandan dolayı mutluyum" ifadelerini kullandı.

"Türkiye'de rakipler çok zor ve değişken olabiliyorlar, çok zor bir lig"

Futbolculuk ve teknik direktörlük kariyerinin büyük bölümünü Belçika'da geçiren Kosovalı çalıştırıcı, Türkiye ile Belçika arasındaki farklara değindi. Belçika'yı iyi bildiğini söyleyen Besnik Hasi sözlerini şöyle devam etti:

"Burada, rakipler çok farklılaşabiliyor. Rakipler çok zor olabiliyor. Buradaki rakipler çok değişkenler. Çok zor bir lig. Mesela Kasımpaşa içeride oynuyor. Hocaları da açıkçası sanırım İtalyan futbolundan esinlenmiş veya etkilenmiş. Önde baskı yapmamız gerekiyordu, onları çıkartmamamız gerekiyordu ki bu önde baskıyı belli bir oranda iyi yaptık. Belli bölgelerde onları domine etmeniz gerekiyordu, klasik İtalyan mantalitesi tarzında oynadıkları için bunu yapmamız gerekiyordu. Bunu iyi yaptığımızı söyleyebilirim. Önümüzde Başakşehir maçı var, tamamen bambaşka bir takım. Ben de açıkçası heyecanlıyım. Yeni şeyler, yeni kültürler öğreniyorum. Farklı hocaların, farklı mantalitelerini öğreniyorum. Belçika daha taktik bir lig, yani daha kenarlarda çok daha hızlı, atak, hızlı oyuncuları var. Buradaki liglerde rakipler de çok güçlü, büyük rakipleri yenmek için çok iyi gününüzde olmanız gerekiyor. Eksiklerle alakalı çok fazla ekstra konuşmak istemiyorum. Bugün iyi işler yaptı oyuncularım. Ocağa kadar bunlar benimle olacaklar. Takıma yardım verme anlamında çok iyi işler yapıyorlar. Çok büyük, geniş bir kadrom olduğunu söyleyemem. Fakat umarım sakatlıksız bir dönem geçiririz. Bütün hepsi oynamak istiyorlar, hevesliler, çok iştahlılar. Muhammed mesela 2. Lig'den geldi kendisi, çok güzel bir asist yaptı. Oyuncuların da büyümeleri gerekiyor, inşallah sakatlıksız devam ederiz."

"Benim amacım bir sonraki maçta daha iyi hale gelmiş olmak"

Gelecek hafta Başakşehir, bir sonraki hafta da Beşiktaş ile oynayacakları maçla ilgili düşüncelerinin sorulması üzerine Hasi, "Fenerbahçe - Beşiktaş maçını izledim, yeni hocaları var. İyi oyuncuları var, gayet başarılı oyuncuları var. Skora etki edecek, direkt skoru değiştirecek oyunculara sahipler. Başakşehir çok iyi oynayan bir takım. Açık oynamayı seven, kazanmayı isteyen bir takım. Galatasaray karşısında da forvetin çıkmasından sonra belki işler farklı bir şekilde değişti o maçta ama belki bir beraberlik de çıkarabilirlerdi. Kapasiteleri yüksek, üst seviyede oynama kapasiteleri var. Ben de bu maçları oynayacağımdan dolayı heyecanlıyım. İçeride oynayacağız, içeride çok farklı oynuyoruz. Taraftarımızın desteğiyle beraber çok daha farklı oynuyoruz. İstediğim ve umduğum her maç bir önceki maçtan daha iyi olmak. Bu hale gelmeye çalışıyorum. Bugün onu belli oranda yaptık. Sonuç bu şekilde bitti, yapmaya çalıştık bir şekilde. Benim amacım bir sonraki maçta daha iyi hale gelmiş olmak" değerlendirmesinde bulundu.