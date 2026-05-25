Amed Sportif'ten Transfer Açıklaması
Amed Sportif'ten Transfer Açıklaması

25.05.2026 23:31
Amed Sportif, transfer sürecinin yalnızca yetkili komite aracılığıyla yürütüleceğini belirtti.

Amed Sportif Faaliyetler Kulübü, transfer çalışmalarının yalnızca yönetim kurulları tarafından yetkilendirilmiş "transfer komitesi" aracılığıyla yürütüldüğünü ve bu komite dışında herhangi bir kişi veya kuruma transfer görüşmeleri yapma yetkisinin verilmediğini bildirdi.

Kulübün açıklamasında, kulüp adına transfer sürecinde bazı futbolcular ve kulüplerle görüşmeler yapıldığı yönünde bilgilerin kendilerine ulaştığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüzün transfer çalışmaları, yalnızca yönetim kurulumuz tarafından yetkilendirilmiş transfer komitesi aracılığıyla yürütülmektedir. Bu komite dışında herhangi bir kişi veya kuruma transfer görüşmeleri yapma yetkisi verilmemiştir. Bu nedenle, kulübümüz adına yetkisiz kişiler tarafından gerçekleştirilen hiçbir temas, görüşme veya teklifin dikkate alınmaması önemle rica olunur."

Kaynak: AA

