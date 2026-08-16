Amed ve Erzurumspor İlk Yarıda Gol Atamadı - Son Dakika
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Amed ve Erzurumspor İlk Yarıda Gol Atamadı

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Trendyol Süper Lig'de Amed ile Erzurumspor'un ilk yarısı 0-0 sona erdi; iki gol VAR'la iptal edildi.

Stat: Diyarbakır

Hakemler: Halil Umut Meler, Süleyman Özay, Mustafa Savranlar

Amed Sportif Faaliyetler: Lafont, Mehmet Yeşil, Bates, Dellova, Krasniqi, Cem Üstündağ, Raveloson, Dia Saba, Sor, Orban, Diagne

Erzurumspor FK: Orbanic, Gerxhaliu, Yakup Kırtay, Orhan Ovacıklı, Baiye, Mujakic, Mustafa Fettahoğlu, Sefa Akgün, Rodriguez, Fernando, Eren Tozlu

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Amed Sportif Faaliyetler ile Erzurumspor FK arasında oynanan maçın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

3. dakikada Erzurumspor FK'nin bulduğu gol, VAR uyarısıyla iptal edildi. Orhan Ovacıklı'nın kendi sahasından gönderdiği uzun topla buluşan Fernando, ceza sahası içerisinde çektiği şutla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonu inceleyen hakem Halil Umut Meler, Fernando'nun topu eliyle kontrol ettiğini belirleyerek golü iptal etti.

21. dakikada Dia Saba'nın şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluşurken, gol ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmadı.

40. dakikada soldan kazanılan serbest vuruşta Dia Saba, penaltı noktasına doğru ortaladı. Savunmanın uzaklaştırdığı topa Krasniqi gelişine vururken, meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere sona erdi.

Kaynak: AA

Erzurumspor Kulübü, Trendyol Süper Lig, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Amed ve Erzurumspor İlk Yarıda Gol Atamadı - Son Dakika

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