Amed ve Sakaryaspor 1-1 Berabere Kaldı

Stat: Diyarbakır
Hakemler: Ayberk Demirbaş, Ömer Tevfik Özkoç, Çağrı Yıldırım
Amed Sportif Faaliyetler: Erce Kardeşler, Hasan Ali Kaldırım, Sinan Kurt (Dk. 82 Atakan Müjde), Murat Uçar, Traore (Dk. 78 Dia Saba), Tarkan Serbest, Hasani (Dk. 70 Cem Üstündağ), Dimitrov, Mosquera (Dk. 77 Afena-Gyan), Syrota, Diagne
Sakaryaspor: Szumski, Serkan Emrecan Terzi (Dk. 46 Serkan Yavuz ), Arif Kocaman, Burak Bekaroğlu, Ruan (Dk. 64 Haydar Karataş ), Fofana, Vukovic, Mete Kaan Demir, Pena (Dk. 82 Batuhan Çakır), Owusu ( Dk. 86 Melih Bostan), Poyraz Efe Yıldırım (Dk. 86 Zwolinski)
Goller: Dk. 45 Hasani (Amed Sportif Faaliyetler), Dk. 74 Poyraz Efe Yıldırım (Sakaryaspor)
Kırmızı kart: Dk. 90+2 Zwolinski (Sakaryaspor)
Sarı kartlar: Dk. 66 Haydar Karataş, Dk. 90+9 Burak Bekaroğlu, Dk. 90+10 Mete Kaan Demir (Sakaryaspor), Dk. 90+6 Atakan Müjde, Dk. 90+7 Murat Uçar, Dk. 90+8 Diagne (Amed Sportif Faaliyetler
Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Amed Sportif Faaliyetler ile Sakaryaspor 1-1 berabere kaldı.
