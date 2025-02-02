Amed ve Sakaryaspor Beraberliği - Son Dakika
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Amed ve Sakaryaspor Beraberliği

Trendyol 1. Lig'de Amed Sportif Faaliyetler ve Sakaryaspor 2-2 berabere kaldı.

02.02.2025 18:46
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Stat: Diyarbakır

Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Mehmet Şengül, Oğuzhan Yazır

Amed Sportif Faaliyetler: Veysel Sapan, Mehmet Murat Uçar, Uğur Adem Gezer, Mehmet Yeşil, Ömer Bayram, Sinan Kurt (Dk. 90+2 Oktay Aydın), Traore, Lourenço (Dk. 46 Doğan Can Davas), Mert Miraç Altıntaş ( Dk.46 Keita), Adekanye (Dk. 80 Yılmaz Ceylan), Moreno (Dk. 90 Nkoulou)

Sakaryaspor: İsmail Çipe, Salih Dursun, Kahraman Demirtaş (Dk. 81 Serkan Yavuz), Erdi Dikmen, Bülent Uzun (Dk. 90 Engin Can Aksoy), Himmet Ertürk (Dk. 60 Emircan Altıntaş), Simon, Burak Altıparmak (Dk. 90+1 Volkan Eğri), Emre Demir (Dk. 60 Totre), Burak Çoban, Ozegovic

Goller: Dk. 5 Ozegovic, 90+3 Salih Dursun (Sakaryaspor) Dk. 49 Keita, Dk. 72 Moreno (Amed Sportif Faaliyetler)

Sarı kartlar: Dk. 6 Ozegovic, Dk. 45+2 Kahraman Demirtaş, Dk. 90+4 Salih Dursun (Sakaryaspor), Dk. 28 Uğur Adem Gezer, Dk. 61 Adekanye, Dk. 85 Mehmet Yeşil (Amed Sportif Faaliyetler)

Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında Amed Sportif Faaliyetler ile Sakaryaspor 2-2 berabere kaldı.

Kaynak: AA

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