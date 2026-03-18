Amedspor'a Felix Afena-Gyan piyangosu

18.03.2026 20:48
TFF 1. Lig ekibi Amed Sportif Faaliyetler'in, Cremonese'den zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralık olarak transfer ettiği Felix Afena-Gyan'a Hollanda, Fransa ve Almanya'dan birçok teklif geldi. Amedspor'un bu transferden 5 milyon euro kazanabileceği öne sürüldü.

Gözünü Süper Lig'e diken Trendyol 1. Lig takımı Amed Sportif Faaliyetler'e yıldız oyuncusu Felix Afena-Gyan'dan piyango vurdu.

AVRUPA'DAN BİRÇOK TEKLİF

Amed Sportif Faaliyetler'in sezon başında İtalyan ekibi Cremonese'den zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna kattığı Felix Afena-Gyan, sezon içerisinde gösterdiği performansla Avrupa'nın birçok ekibinin dikkatini çekmeyi başardı. İtalyan basınında yer alan haberlere göre; Hollanda, Fransa ve Almanya'dan birçok takım, 23 yaşındaki oyuncu için Amedspor'a teklif yaptı.

AMEDSPOR 5 MİLYON EURO KAZANABİLİR

Haberde, 1.5 milyon euro bedelle Cremonese'den kadrosuna katacağı Gyan'dan Amed Sportif Faaliyetler'in en az 5 milyon euroluk bonservis kazanabileceği belirtildi.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon 28 maça çıkan başarılı hücum oyuncusu, bu maçlarda 5 gol ve 5 asistlik performans sergilemeyi başardı.

