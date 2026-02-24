Amedspor'a hayat veren Felix Afena Gyan: Her biji Amedspor - Son Dakika
Amedspor'a hayat veren Felix Afena Gyan: Her biji Amedspor

Amedspor\'a hayat veren Felix Afena Gyan: Her biji Amedspor
24.02.2026 10:26
Amedspor\'a hayat veren Felix Afena Gyan: Her biji Amedspor
Amedspor, Vanspor'u 90+5'te Felix Afena-Gyan'ın golüyle 1-0 yendi; Ganalı futbolcu maç sonunda ''Her biji Amedspor'' ifadeleriyle sevincini yaşarken o anlar kısa sürede viral oldu.

Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında Amedspor ile Vanspor, Diyarbakır Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 kazandı.

HAYAT VEREN GOL UZATMADA

İlk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan karşılaşmada Amedspor, aradığı golü uzatma dakikalarında buldu. Mesut Bakkal yönetimindeki ev sahibi takıma galibiyeti getiren golü 90+5. dakikada Felix Afena-Gyan kaydetti.

"HER BİJİ AMEDSPOR"

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Afena-Gyan, "Her bijî Amedspor" ifadelerini kullandı. Ganalı futbolcunun bu sözleri tribünlerde büyük coşku yaratırken, sosyal medyada da geniş yankı buldu.

SERİ SONA ERDİ

Bu galibiyetle iki haftalık puan kaybı serisine son veren Amedspor, puanını 54'e yükseltti. Vanspor ise 38 puanda kaldı. Amedspor gelecek hafta Ankara Keçiörengücü deplasmanına çıkacak. Vanspor ise sahasında Erzurumspor'u ağırlayacak.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • ahmet karasahin ahmet karasahin:
    Şimdiden biji miji işleri yapıtırıyorlar fakat bu işler sonunda futboldan başka yere evrilecek. Amaç futbol mu yoksa başka bir amaç mı var bu işlerde. Bu adamı konuşturan kim? 21 14 Yanıtla
  • Hayrettin Yücel Hayrettin Yücel:
    yav arkadaş adam iki çay istiyor konuyu nere bağladınız hahaha 8 5 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
