Amedspor, Ballet'e verilen 3 maçlık men cezasına itirazın reddini kabul etmedi - Son Dakika
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Amedspor, Ballet'e verilen 3 maçlık men cezasına itirazın reddini kabul etmedi

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Amedspor, Ballet\'e verilen 3 maçlık men cezasına itirazın reddini kabul etmedi
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Samuel Ballet'e verilen 3 maçlık men cezasına karşı yapılan itiraz, TFF Tahkim Kurulu tarafından oy çokluğuyla reddedildi. Amed Sportif Faaliyetler Kulübü, bu kararı ölçüsüz ve kabul edilemez bulduğunu açıkladı.

AMED Sportif Faaliyetler Kulübü, futbolcusu Samuel Ballet'e verilen 3 maçlık men cezasına yönelik Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu'na yaptığı itirazın oy çokluğuyla reddedilmesine yönelik açıklama yayınladı. Kulüpten yapılan resmi açıklamada Ballet'e verilen ceza; 'ölçüsüz ve kabul edilemez' olarak değerlendirildi.

Amed Sportif Faaliyetler, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Samuel Ballet'e verilen 3 maçlık men cezasına karşı Tahkim Kurulu'na yaptıkları itirazın oy çokluğuyla reddedildiğini duyurdu. Açıklamada, "Futbolcumuz Samuel Ballet'ye verilen üç maçlık men cezasına karşı Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu'na yaptığımız itiraz, oy çokluğuyla reddedilmiştir. Öncelikle belirtmek isteriz ki söz konusu kararı hukuki, sportif ve hakkaniyet ilkeleri bakımından kabul edilemez buluyoruz. Pozisyona ilişkin görüntüler incelendiğinde, kanaatimizce VAR müdahalesini dahi gerektirmeyecek bir durumun söz konusu olduğu açıktır. Müdahalenin niteliği ve şiddetine ilişkin kesin bir değerlendirme yapılmasına imkan sağlayacak netlikte görüntü bulunmamasına rağmen futbolcumuza üç maçlık ağır bir ceza verilmesi, ölçülülük ilkesiyle bağdaşmamaktadır. Dahası, futbol müsabakalarında yaşanan benzer pozisyonlar ve verilen disiplin cezalarıyla karşılaştırıldığında, futbolcumuza uygulanan yaptırımın ağırlığı, eşitlik ve adalet ilkeleri bakımından ciddi soru işaretleri yaratmaktadır. Tahkim Kurulu'nun dahi oy çokluğuyla karar vermiş olması, söz konusu pozisyonun ve cezanın hukuki değerlendirmesi konusunda görüş ayrılığı bulunduğunu ortaya koymaktadır. Amedspor olarak hiçbir ayrıcalık talep etmiyoruz. Tek beklentimiz, tüm kulüplere ve futbolculara aynı kuralların, aynı ölçütlerle ve eşit biçimde uygulanmasıdır. Futbolcumuz hakkında verilen bu ölçüsüz cezayı kabul etmediğimizi, kulübümüzün ve futbolcularımızın haklarını savunmaya, adil ve eşit bir disiplin anlayışını kararlılıkla talep etmeye devam edeceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz" denildi.

Kaynak: DHA
Türkiye Futbol FederasyonuFutbolGüncelSporSon Dakika

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