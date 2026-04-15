Amedspor Başkanı Nahit Eren Süper Lig ateşini yaktı

Üye Girişi
Son Dakika Logo

15.04.2026 23:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amed Sportif Faaliyetler Kulübü Başkanı Nahit Eren, takımının mevcut durumu hakkında açıklamalarda bulundu. Süper Lig hayalleri hakkında konuşan Başkan Eren, "Teknik heyetimize ve futbolcularımıza inanıyoruz. Yönetim kurulumuz, kentimiz, bölgemiz ve bütün insanlarımız Amedspor'un bu yıl Süper Lig'e çıkacağına inanıyor" dedi.

Trendyol 1. Lig'de 2. sırada yer alan Amed Sportif Faaliyetler'in başkanı Nahit Eren, "Teknik heyetimize ve futbolcularımıza inanıyoruz. Yönetim kurulumuz, kentimiz, bölgemiz ve bütün insanlarımız Amedspor'un bu yıl Süper Lig'e çıkacağına inanıyor." dedi. Eren, merkez Kayapınar ilçesindeki Şehmus Özer Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında, sezon başında planlamanın ve kadro yapılanmasının bu yıl takımı Süper Lig'e çıkarmak üzere şekillendirildiğini söyledi.

''AMEDSPOR SÜPER LİG'DE OLACAK!''

Süper Lig hedefiyle lige başladıklarını ifade eden Eren, şunları kaydetti: "Geldiğimiz aşama ve bulunduğumuz pozisyon itibarıyla şu an lig tamamlansa Amedspor, Süper Lig'de olacak. Bu avantajımızı kalan 3 maçımızda da muhafaza edeceğiz. Alacağımız olumlu neticelerle Süper Lig'e rakiplerimizin alacağı ya da kaybedeceği puanları düşünmeden kendi maçlarımıza odaklanacağız. Süper Lig'e çıkacağımıza inanıyoruz. Teknik heyetimize ve futbolcularımıza inanıyoruz. Yönetim kurulumuz, kentimiz, bölgemiz ve bütün insanlarımız Amedspor'un bu yıl Süper Lig'e çıkacağına inanıyor."

Takım olarak 3 günde bir maç trafiği yaşadıklarını vurgulayan Eren, son 9 günde üç maç yaptıklarını, bundan dolayı zaman zaman yorgunlukların olduğunu dile getirerek, şunları aktardı:

"Kadro derinliğimizi, zaten devre arasında bu yıl Dünya Kupası'ndan dolayı sıkıştırılmış lig fikstürüne uygun alternatif bir şekilde yapılandırmaya çalışmıştık. Aslında bugünler bize o planlamanın ne kadar doğru olduğunu bir kez daha gösterdi çünkü kadro derinliğimiz belli sebeplerle azalmış ve devre arası yaptığımız transferlerle her bölgeye birer alternatif yaratmayı amaçlamıştık. Bugün 3 günde bir maç yapıyoruz. Önümüzde şu an kalan 3 maçımızın haftalara bölündüğünü düşündüğümüz zaman takımımızın daha da dinlenerek ve hazırlıklarını tamamlayarak bu maçlara çıkacağını biliyoruz."

''HAK ETTİĞİMİZ YERE GELECEĞİMİZE İNANIYORUZ''

Eminevim Ümraniyespor maçında beklentileri karşılamayan bir sonuç aldıklarını kaydeden Eren, sonuca ilişkin gerekli değerlendirmelerin yapıldığını ve bu hafta oynayacakları Özbeyli Bandırmaspor maçından 3 puan alarak kente döneceklerini söyledi.

Taraftara destek çağrısında bulunan Eren, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Kenetlenmenin tam da zamanı. Beklemediğimiz neticeler ama inandığımız, kararlı bir şekilde hedeflediğimiz Süper Lig için tam da yeniden kenetlenme çağrısında bulunuyoruz. Zaman zaman kötü neticelerle taraftarlarımızın bu büyük umuduna dair kırılmaların ya da tedirginliklerin oluştuğu anlardaki tepkiyi görmüyor değiliz. Hak da veriyoruz. Lakin tepkilerle eleştiri tabii ki her zaman yapılması gereken şey. Eleştiriler önümüzü görme açısından silkelenme ve yeniden ayağa kalkma açısından önemli. Bu futbolcular bizleri buraya getirdi. Bu teknik heyet bizlere bu puanları kazandırdı. Futbolcularımıza, teknik heyetimize, kulübümüze, çalışanlarımıza ve taraftarımızdan en büyük beklentimiz kalan maçlarda bugüne kadar destekledikleri gibi takımlarını yalnız bırakmamak. Bundan da eminiz, yalnız bırakmayacak. Ama bu yaşananlara rağmen hiçbir dönemde karamsar bir ruh haline girmedik. Başaracağız, inanıyoruz, gücümüz ve emeğimiz var. Hep birlikte ortaya koyduğumuz bu emekler Süper Lig'e, hak ettiğimiz yere bu güçlü taraftar desteğiyle geleceğimize inanıyoruz."

Futbol, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2026 00:19:20. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.