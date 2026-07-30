Amedspor bir sürpriz transferin daha peşinde - Son Dakika
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Amedspor bir sürpriz transferin daha peşinde

Amedspor bir sürpriz transferin daha peşinde
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Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Amedspor'un, Union SG'den ayrılmak isteyen Anouar Ait El Hadj ile ilgilendiği iddia edildi.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Amedspor, kadrosuna önemli bir ismi katmak için harekete geçti. 

AMEDSPOR'UN YENİ HEDEFİ ANOUAR AIT EL HADJ

TransferFeed'in haberine göre; Kırmızı-yeşilli kulüp, Belçika ekibi Union SG'den ayrılmayı planlayan Anouar Ait El Hadj'i radarına aldı. 24 yaşındaki Fas asıllı Belçikalı on numaranın takımdan ayrılmak istemesine rağmen henüz Avrupa'nın dev liglerinden beklediği teklifleri alamadığı belirtildi. Bu durumun, oyuncuyu ikna etmek isteyen Amedspor yönetiminin elini güçlendirdiği ifade ediliyor.

KARİYERİ BELÇİKA'DA GEÇTİ

Güncel piyasa değeri 5 milyon Euro olan ve 1.67 boyundaki yetenekli orta saha, kariyeri boyunca Belçika dışına hiç çıkmadı. Sırasıyla Anderlecht, Genk ve Union SG formalarını giyen El Hadj, Belçika'nın alt yaş milli takımlarında da görev aldı.

90 MAÇTA 22 GOLE KATKI

2024 yılında transfer olduğu Union SG'de toplam 90 karşılaşmaya çıkan El Hadj, bu maçlarda 8 gol atıp 15 asist yaptı. Oyuncu, son sezonda ise tüm kulvarlarda 51 maçta şans bularak 3 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.

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    Yorumlar (2)

  • Ekber SATIR Ekber SATIR:
    Amed derken?.... 1 0 Yanıtla
  • Cemil Budak Cemil Budak:
    Geldiği lige geri dön amed 0 0 Yanıtla
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