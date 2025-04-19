Amedspor-Çorum FK maçına damga vurdu! Burak Süleyman'dan tribünlere tartışma yaratan hareketler - Son Dakika
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Amedspor-Çorum FK maçına damga vurdu! Burak Süleyman'dan tribünlere tartışma yaratan hareketler

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Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında Diyarbakır'da oynanan Amedspor-Çorum FK karşılaşmasına konuk takım futbolcusu Burak Süleyman'ın kendisine atılan yabancı maddelere sinirlenmesi üzerine tribünlere dönerek yaptığı hareketler damga vurdu ve tartışmaları da beraberinde getirdi.

19.04.2025 22:20  Güncelleme: 22:26
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Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında Amedspor ile Çorum FK, Diyarbakır Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Ev sahibi takımın 1-0 kazandığı karşılaşmada konuk ekibin futbolcusu Burak Süleyman'ın tribünlere yaptığı hareketler dikkat çekti.

YAPTIĞI HAREKETLER TARTIŞMALARA NEDEN OLDU

Burak, saha tribünlere yakın tarafta bulunduğu esnada kendisine atılan yabancı maddelere tepkisi çok sert gösterdi. Bu duruma çok sinirlenen Çorum FK futbolcusunun tribünlere dönerek yaptığı hareketler tartışmalara neden oldu.

Amedspor-Çorum FK maçına damga vurdu! Burak Süleyman\'dan tribünlere tartışma yaratan hareketler
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Son Dakika Spor Amedspor-Çorum FK maçına damga vurdu! Burak Süleyman'dan tribünlere tartışma yaratan hareketler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (22)

  • Serkan Yalçın:
    hakketmis oc seyircileri 134 190 Yanıtla
    Erhan Başak:
    Aynısını sana iade ediorum 36 23
    Ahmet Karadeniz:
    seyirciler senin gşrsın 15 14
    Tekin Karakoç:
    Serkan o da senin kadar adammış demekki... 3 1
  • Ergün Karataş:
    bunun yaptığı o... çocukluk değilde nedir 165 129 Yanıtla
  • Rena Tekstil:
    Az yapmış, halkayı biraz daha büyük yaplamıydı 114 152 Yanıtla
  • Aganın Oglu:
    Biz anladık, anlayanlarda anladı, sessiz film, hakedene yapılır 120 129 Yanıtla
  • ömer duman:
    teroristlere az bile 81 165 Yanıtla
  • Mehmet emin Camli:
    yaşasın kardeşlik yaşasın amed spor 138 81 Yanıtla
  • Erhan Erikli:
    Suç bunda değil suç buna terbiyeyi öğretemeyen anne babasında eğitim şart 146 61 Yanıtla
  • Behzat:
    her statda olur taşkınlıklar elbette tasvip etmiyorum yanlız o futbolcuyu nasıl atmadı hakem. 148 51 Yanıtla
  • Resul Bey:
    amed biraz yerli milli olmayı dene bence. 71 95 Yanıtla
  • Emir Arslan:
    P içlik parayla değil 101 49 Yanıtla
  • Erhan Erikli:
    sonuna kadar amedspor bu başarı bazılarını kudurtuyor 75 53 Yanıtla
  • muhsin Şahin:
    Az bile yapmış kale direğini de gösterseydi staddaki teröristlere 29 37 Yanıtla
  • Tahir Atli:
    Bu o.c kendine futbolcu mu diyor. 13 13 Yanıtla
  • Selahaddin Eyyubi:
    Sağlıksız köpeklerin salyası mikropludur. 19 6 Yanıtla
  • Remzi Ozdemir:
    Böyle bir zamamda pravakatörlük yapılırmı Barıştan güzel bir şey varmı 10 5 Yanıtla
  • Erhan Kıvanç:
    Bacagini ve kafasini biyerlere sokuyo sanki adamsin burak suleyman 6 3 Yanıtla
  • Erol:
    olaya tek taraflı bakmak yanlış ve olayın ne oldugunu tam olarak bilmiyoruz Her insanın bir sabrı vardır egerki bu futbolcu bu hale geldiyse vardır bir sebebi.habere ve görüntülere göre tribünlere bu hareket yanlış 4 1 Yanıtla
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SON DAKİKA: Amedspor-Çorum FK maçına damga vurdu! Burak Süleyman'dan tribünlere tartışma yaratan hareketler - Son Dakika
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