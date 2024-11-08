Amedspor'dan Kongre Bilgilendirmesi - Son Dakika
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Amedspor'dan Kongre Bilgilendirmesi

Amedspor\'dan Kongre Bilgilendirmesi

Amedspor YİK, DTSO'da kongre süreci ve takım destekleri üzerine basın toplantısı düzenledi.

08.11.2024 09:47
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Amedspor Yüksek İstişare Kurulu, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odasında (DTSO) basın açıklaması yaptı. Açıklamaya YİK'ten ve mevcut yönetimden idareciler katıldı.

Açıklamayı yapan DTSO Başkanı Mehmet Kaya, kongre süreci ve yeni döneme ilişkin bilgilendirmede bulundu. Kongre sürecini hazırlamak ve takımı kongreye götürmek için YİK içerisinde iki komisyonun kurulduğunu belirten Kaya, "100'den fazla STK temsilcisi ve iş insanı yönetime girmek için başvuru yaptı. Yeni hocamız ve takımımıza desteklerinden dolayı bütün taraftar derneklerimize teşekkür ediyoruz. Finansal hesaplar konusunda hiçbir sorun yok. Hedeflerimize ulaşmamızda hiçbir engel yok. Cumartesi oynanacak Keçiörengücü maçımıza bütün taraftarlarımızı davet ediyoruz" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Diyarbakır Ticaret Ve Sanayi Odası, Yüksek İstişare Kurulu, Yerel Haberler, Mehmet Kaya, Amedspor, Politika, Spor, Son Dakika

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