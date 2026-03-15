Amedspor, Manisa FK'yı 2-0 Yendi - Son Dakika
Amedspor, Manisa FK'yı 2-0 Yendi

Amedspor, Manisa FK\'yı 2-0 Yendi
15.03.2026 22:29
Amed Sportif Faaliyetler, evinde Manisa FK'yi 2-0 mağlup ederek 2. sıraya yükseldi.

Seyfettin EKEN-Selim KAYA/DİYARBAKIR,

STAT: Diyarbakır

HAKEMLER: Alpaslan Şen, Mehmet Dura, Orhun Aydın Duran

AMED SPORTİF FAALİYETLER: Erce Kardeşler, Mehmet Yeşil, Syrota, Murat Uçar, Hasan Ali Kaldırım (Dk. 16 Celal Hanalp), Cem Üstündağ (Dk. 70 Traore), Sinan Kurt, Afena-Gyan, Hasani (Dk. 70 Dia Saba), Dimitrov (Dk. 62 Moreno), Diagne

MANİSA FK: Vedat Karakuş, Herelle, Yasin Güreler (Dk. 43 Ada İbik), Umut Erdem, Ayberk Karapo, Benrahou, Lindseth, Yusuf Talum (Dk. 77 Yunus Emre Dursun), Adekanye, Diony, Muhammed Kiprit (Dk. 66 Vargas)

GOLLER: Dk. 79 Moreno (Amed Sportif Faaliyetler), Dk. 90+4 Ada İbik (K.K.) (Manisa FK)

SARI KARTLAR: Dk. 52 Dimitrov, Dk. 66 Mehmet Yeşil, Dk. 85 Murat Uçar, Dk. 90+2 Sinan Kurt, Dk. 90+3 Diagne (Amed Sportif Faaliyetler), Dk. 66 Lindseth, Dk. 90 Adekanye (Manisa FK)

KIRMIZI KART: Dk. 75 Vargas (Manisa FK)

1'inci Lig'in 31'inci haftasında Amed Sportif Faaliyetler, evinde ağırladığı Manisa Futbol Kulübü'nü 2-0 yendi. Amedspor bu sonuçla puanını 64'e çıkardı ve maç fazlasıyla 2'nci sıraya yükseldi.

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Amedspor, Manisa FK'yı 2-0 Yendi - Son Dakika

İran’ın en büyük destekçisinin komutanı öldürüldü İran'ın en büyük destekçisinin komutanı öldürüldü
İran, İsrail’e bilgi sızdıran 20 ajanı kıskıvrak yakaladı İran, İsrail'e bilgi sızdıran 20 ajanı kıskıvrak yakaladı
İsviçre, ABD’nin İran’a yönelik saldırılarla ilgili 2 keşif uçuşu talebini reddetti İsviçre, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarla ilgili 2 keşif uçuşu talebini reddetti
Formula 1 Bahreyn ve Suudi Arabistan yarışlarını iptal etti Formula 1 Bahreyn ve Suudi Arabistan yarışlarını iptal etti
Elleri ve ayakları bantlanarak akranları tarafından darbedildi Elleri ve ayakları bantlanarak akranları tarafından darbedildi
ABD basınından İsrail iddiası: Önleyici füze stoku kritik derecede azaldı ABD basınından İsrail iddiası: Önleyici füze stoku kritik derecede azaldı
Bomba iddia: Netanyahu, Zelenski’den görüşme talebinde bulundu Bomba iddia: Netanyahu, Zelenski'den görüşme talebinde bulundu

22:39
Murat Kaytaz: Sergen Yalçın’a serum bağlandı
Murat Kaytaz: Sergen Yalçın'a serum bağlandı
22:13
İsrail, Lübnan’a fosfor bombası attı
İsrail, Lübnan'a fosfor bombası attı
22:00
Fidan dikmek için bahçeye indi, toprağı eşeleyince dehşetle karşılaştı
Fidan dikmek için bahçeye indi, toprağı eşeleyince dehşetle karşılaştı
21:53
Beşiktaş, 10 kişi kalan rakibi karşısında sürprize izin vermedi
Beşiktaş, 10 kişi kalan rakibi karşısında sürprize izin vermedi
21:38
Katy Perry, klip çekiminde alevler içinde kaldı
Katy Perry, klip çekiminde alevler içinde kaldı
21:06
İsrail’in F-35I uçakları İran’a doğru yola çıktı
İsrail'in F-35I uçakları İran'a doğru yola çıktı
18:21
“Öldü“ denilen Netanyahu günler sonra ortaya çıktı
"Öldü" denilen Netanyahu günler sonra ortaya çıktı
SON DAKİKA: Amedspor, Manisa FK'yı 2-0 Yendi - Son Dakika
