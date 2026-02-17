Amedspor, Mesut Bakkal ile Anlaştı

Haber: Mehmet Mucahit CEYLAN

(DİYARBAKIR) - Trendyol 1. Lig ekiplerinden Amedspor, Sinan Kaloğlu'ndan boşalan teknik direktör koltuğu için Mesut Bakkal ile anlaştı.

Pazar günü evinde oynadığı Sarıyer karşılaşmasında berabere kalarak liderlik koltuğunu kaybeden Amedspor, teknik direktör Sinan Kaloğlu ile yolları ayırmıştı.

Amedspor Kulübü dün gece teknik direktörlük için Mesut Bakkal ile sezon sonuna kadar anlaşmaya vardığını duyurdu.

Bakkal, Amedspor 2. Lig'de mücadele ederken takımın başına getirilmiş ve takımı şampiyon yaparak 1. Lig'e çıkartmıştı.

Amedspor'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Kulübümüz, Futbol A Takımımızın teknik direktörlük görevi için Mesut Bakkal ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varmıştır."

Mesut Bakkal'a kulübümüze hoş geldin diyor, görevinde başarılar diliyoruz."