Amedspor Olağanüstü Kongre Kararı Aldı

Spor

AMED Sportif Faaliyetler Kulübü yönetimi, dün Iğdır'da oynanan Pendikspor karşılaşmasındaki 1-0'lık yenilginin ardından olağanüstü kongre kararı aldı.

1'inci Lig'de mücadele eden Amed Sportif Faaliyetler Kulübü, Iğdır'da oynanan maçta Pendikspor'a 1- 0 yenildi. Amedspor yönetimi, bugün öğle saatlerinde Kulüp Başkanı Aziz Elaldı başkanlığında toplandı. Toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada, "28 Ekim 2024 tarihinde toplanan yönetim kurulumuz, toplantıya katılanların oy birliğiyle 12 Kasım 2024 tarihinde saat 17.00'de Çand Amed Kültür ve Kongre Merkezi'nde yapılmak üzere, olağanüstü kongre kararı alınmıştır. 12 Kasım'da yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde, çoğunluk aranmaksızın, kongrenin aynı yer ve saatte 19 Kasım'da tarihinde yapılmasına karar verilmiştir" denildi.