Amedspor Süper Lig Hedefinde Kararlı

15.04.2026 15:47
Amedspor Başkanı Eren, takımın Süper Lig'e çıkacağına inandıklarını duyurdu ve destek çağrısı yaptı.

Trendyol 1. Lig'de 2. sırada yer alan Amed Sportif Faaliyetler'in başkanı Nahit Eren, "Teknik heyetimize ve futbolcularımıza inanıyoruz. Yönetim kurulumuz, kentimiz, bölgemiz ve bütün insanlarımız Amedspor'un bu yıl Süper Lig'e çıkacağına inanıyor." dedi.

Eren, merkez Kayapınar ilçesindeki Şehmus Özer Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında, sezon başında planlamanın ve kadro yapılanmasının bu yıl takımı Süper Lig'e çıkarmak üzere şekillendirildiğini söyledi.

Süper Lig hedefiyle lige başladıklarını ifade eden Eren, şunları kaydetti:

"Geldiğimiz aşama ve bulunduğumuz pozisyon itibarıyla şu an lig tamamlansa Amedspor, Süper Lig'de olacak. Bu avantajımızı kalan 3 maçımızda da muhafaza edeceğiz. Alacağımız olumlu neticelerle Süper Lig'e rakiplerimizin alacağı ya da kaybedeceği puanları düşünmeden kendi maçlarımıza odaklanacağız. Süper Lig'e çıkacağımıza inanıyoruz. Teknik heyetimize ve futbolcularımıza inanıyoruz. Yönetim kurulumuz, kentimiz, bölgemiz ve bütün insanlarımız Amedspor'un bu yıl Süper Lig'e çıkacağına inanıyor."

Takım olarak 3 günde bir maç trafiği yaşadıklarını vurgulayan Eren, son 9 günde üç maç yaptıklarını, bundan dolayı zaman zaman yorgunlukların olduğunu dile getirerek, şunları aktardı:

"Kadro derinliğimizi, zaten devre arasında bu yıl Dünya Kupası'ndan dolayı sıkıştırılmış lig fikstürüne uygun alternatif bir şekilde yapılandırmaya çalışmıştık. Aslında bugünler bize o planlamanın ne kadar doğru olduğunu bir kez daha gösterdi çünkü kadro derinliğimiz belli sebeplerle azalmış ve devre arası yaptığımız transferlerle her bölgeye birer alternatif yaratmayı amaçlamıştık. Bugün 3 günde bir maç yapıyoruz. Önümüzde şu an kalan 3 maçımızın haftalara bölündüğünü düşündüğümüz zaman takımımızın daha da dinlenerek ve hazırlıklarını tamamlayarak bu maçlara çıkacağını biliyoruz."

Eminevim Ümraniyespor maçında beklentileri karşılamayan bir sonuç aldıklarını kaydeden Eren, sonuca ilişkin gerekli değerlendirmelerin yapıldığını ve bu hafta oynayacakları Özbeyli Bandırmaspor maçından 3 puan alarak kente döneceklerini söyledi.

Taraftara destek çağrısında bulunan Eren, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Kenetlenmenin tam da zamanı. Beklemediğimiz neticeler ama inandığımız, kararlı bir şekilde hedeflediğimiz Süper Lig için tam da yeniden kenetlenme çağrısında bulunuyoruz. Zaman zaman kötü neticelerle taraftarlarımızın bu büyük umuduna dair kırılmaların ya da tedirginliklerin oluştuğu anlardaki tepkiyi görmüyor değiliz. Hak da veriyoruz. Lakin tepkilerle eleştiri tabii ki her zaman yapılması gereken şey. Eleştiriler önümüzü görme açısından silkelenme ve yeniden ayağa kalkma açısından önemli. Bu futbolcular bizleri buraya getirdi. Bu teknik heyet bizlere bu puanları kazandırdı. Futbolcularımıza, teknik heyetimize, kulübümüze, çalışanlarımıza ve taraftarımızdan en büyük beklentimiz kalan maçlarda bugüne kadar destekledikleri gibi takımlarını yalnız bırakmamak. Bundan da eminiz, yalnız bırakmayacak. Ama bu yaşananlara rağmen hiçbir dönemde karamsar bir ruh haline girmedik. Başaracağız, inanıyoruz, gücümüz ve emeğimiz var. Hep birlikte ortaya koyduğumuz bu emekler Süper Lig'e, hak ettiğimiz yere bu güçlü taraftar desteğiyle geleceğimize inanıyoruz."

Kaynak: AA

