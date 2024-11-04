Amedspor'un yeni teknik direktörü Servet Çetin oldu - Son Dakika
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Amedspor'un yeni teknik direktörü Servet Çetin oldu

Amedspor\'un yeni teknik direktörü Servet Çetin oldu

Ersun Yanal ile yollarını ayıran Trendyol 1. ekibi Amedspor, teknik direktörlüğe Servet Çetin'i getirdi. Diyarbakır temsilcisi, son olarak Sivasspor'u çalıştıran 43 yaşındaki teknik direktör ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

04.11.2024 19:23
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Geçtiğimiz günlerde Ersun Yanal ile yollarını ayıran Trendyol 1. Lig takımlarından Amedspor'un yeni teknik direktörü belli oldu.

YENİ HOCA SERVET ÇETİN

Diyarbakır temsilcisinin yeni teknik direktörü Servet Çetin oldu. 43 yaşındaki tekni adam ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Amedspor'umuza hoş geldin Servet Çetin! Kulübümüz, teknik direktör Servet Çetin ile 2024-2025 sezonunun sonuna kadar anlaşmaya vardı. Amedspor Şehmus Özer tesislerimizde, Başkan Yardımcımız Fadıl Oğurlu, Futbol Şube Sorumlumuz Şefik Özdil ve Yönetim Kurulu Üyemiz Nedim Dalga'nın katılımıyla düzenlenen imza töreninde teknik direktörümüz Servet Çetin ile resmi sözleşme imzalandı. Teknik direktörümüz Servet Çetin'e Amedspor'umuzda başarılar dileriz" denildi.

SERVET ÇETİN'İN KARNESİ

Temmuz- Aralık 2023 arasında Trendyol Süper Lig'de Sivasspor'u çalıştırarak teknik direktörlüğe ilk adımını atan Servet Çetin, kırmızı-beyazlı takımda görev yaptığı 19 maçta 7 galibiyet, 6 beraberlik, 6 mağlubiyet almıştı.

AMEDSPOR'UN LİGDEKİ DURUMU

Amedspor, bu sezon yükseldiği ve ilk kez mücadele ettiği Trendyol 1. Lig'de zor günler geçiriyor. Diyarbakır temsilcisi çıktığı 11 maçta 3 galibiyet, 4 beraberlik, 4 mağlubiyet elde etti ve 13 puanla 17. sırada yer alıyor.

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Son Dakika Spor Amedspor'un yeni teknik direktörü Servet Çetin oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • sudem meliss:
    Al Sana Bir Kazma Daha Bunu Karolar Döver:)) 9 7 Yanıtla
  • M Akif Özer:
    Adam gibi adam Galatasaray lı servet 6 7 Yanıtla
  • kuzeyli baba:
    buda zaten kırooo tencere kapak misali 3 5 Yanıtla
  • serkan keskin:
    futbolculugi da kazmaydi anca baglama calar topculara. bi sonraki hoca gokhan zan 5 2 Yanıtla
  • Bilgehan Göktürk:
    Buraya da kayyum atasalardı...Tam olsaydı... 0 3 Yanıtla
  • Murat:
    Yazik sana servet 0 0 Yanıtla
  • serkan keskin:
    shevchenko yu getiricek diollar 0 0 Yanıtla
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