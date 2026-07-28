Amedspor'dan hücum hattına önemli takviye: Gift Orban - Son Dakika
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Amedspor'dan hücum hattına önemli takviye: Gift Orban

Amedspor\'dan hücum hattına önemli takviye: Gift Orban
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Trendyol Süper Lig ekibi Amed Sportif Faaliyetler, Nijeryalı forvet Gift Orban'ı transfer etti. 24 yaşındaki santrfor için 'Hoş geldin' denildi. Orban'ın kariyerinde Stabaek, Gent, Olympique Lyon ve TSG 1899 Hoffenheim formaları bulunuyor.

Tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele edecek olan Amedspor, kadrosuna önemli bir ismi kattı.

ORBAN, AMEDSPOR'DA

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, Nijeryalı forvet Gift Orban'ı transfer etti. Kulübün açıklamasında, son olarak Bundesliga ekiplerinden TSG 1899 Hoffenheim'da forma giyen 24 yaşındaki santrfor Gift Orban için "Hoş geldin" ifadesine yer verildi.

3 DAKİKADA HAT-TRICK YAPARAK TARİHE GEÇTİ

Amedspor’un yeni transferi Gift Orban, Gent formasıyla Başakşehir’e karşı 3 dakikada hat-trick yaparak tarihe geçmişti. Orban, kariyerinde Stabaek, Gent, Olympique Lyon ve TSG 1899 Hoffenheim formalarını giydi.

TSG 1899 Hoffenheim, Trendyol Süper Lig, Futbol, Lyon, Gent, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Amedspor'dan hücum hattına önemli takviye: Gift Orban - Son Dakika

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