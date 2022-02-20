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Ampute Futbol Dünya Kupası'nın hazırlık toplantısı yapıldı - Son Dakika

Ampute Futbol Dünya Kupası'nın hazırlık toplantısı yapıldı

20.02.2022 10:39
Ampute Futbol Dünya Kupası'nın hazırlık toplantısı yapıldı

Türkiye'de düzenlenecek 2022 Ampute Futbol Dünya Kupası'nın hazırlık toplantısı, Ankara'da gerçekleştirildi.

Türkiye'de düzenlenecek 2022 Ampute Futbol Dünya Kupası'nın hazırlık toplantısı, Ankara'da gerçekleştirildi.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonunun (TBESF) hizmet binasındaki toplantı, TBESF Başkanı Muaz Ergezen, Dünya Ampute Futbol Federasyonu (WAFF) Başkan Yardımcısı Mateusz Widlak ve Genel Sekreteri Simon Baker'ın katılımıyla düzenlendi.

Toplantıda, Ampute Futbol Milli Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak ve TBESF teknik heyeti de hazır bulundu.

Federasyondan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen TBESF Başkanı Muaz Ergezen, "Şampiyonaya 24 ülkenin katılmasını bekliyoruz. Widlak ve Baker'ı Ankara'da misafir etmekten dolayı mutluyuz. Toplantımızda tüm detayları konuştuk, hazırlıklarımızdan çok etkilendiklerini belirttiler. Tüm bilgi, birikim ve tecrübemizle çok güzel bir şampiyonaya ev sahipliği yapacağımıza eminiz. Ampute futbolun dev isimlerini İstanbul'da bir araya getireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

WAFF Başkan Yardımcısı Mateusz Widlak ise Ampute Futbol Dünya Kupası için hazırlıkların titizlikle devam ettiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Muaz Bey ve ekibi ile Ankara'da buluşmamız çok verimli geçti. Tüm konuları detaylıca görüştük, İstanbul'da düzenleyeceğimiz Ampute Futbol Dünya Kupası'nın tarihimizdeki en başarılı etkinlik olacağına şüphem yok. Önümüzdeki yıllarda ampute futbolun hızla gelişmesine katkı sağlayacak önemli bir iş birliği içerisindeyiz. Bu iş birliğini daha verimli hale getirmek için elimizden geleni yapmaya gayret göstereceğiz."

Ampute Futbol Dünya Kupası, 1-10 Ekim'de İstanbul'da düzenlenecek.

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Dünya Kupası, Türkiye, Ankara, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Ampute Futbol Dünya Kupası'nın hazırlık toplantısı yapıldı - Son Dakika Spor


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