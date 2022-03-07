Ampute Futbol Ligi: Kocasinan Anadolu Erciyes Engelliler: 2 Şişli Yeditepe Engelliler: 1 - Son Dakika
Üye Girişi

Ampute Futbol Ligi: Kocasinan Anadolu Erciyes Engelliler: 2 Şişli Yeditepe Engelliler: 1

07.03.2022 09:29
Ampute Futbol Ligi: Kocasinan Anadolu Erciyes Engelliler: 2 Şişli Yeditepe Engelliler: 1

Ampute Futbol 2021-2022 Sezonu Süper Ligi 10. hafta erteleme karşılaşmasında Kocasinan Anadolu Erciyes Engellilerspor, sahasında oynadığı maçta Şişli Yeditepe Engellilerspor'u 2-1 mağlup etti.

Ampute Futbol 2021-2022 Sezonu Süper Ligi 10. hafta erteleme karşılaşmasında Kocasinan Anadolu Erciyes Engellilerspor, sahasında oynadığı maçta Şişli Yeditepe Engellilerspor'u 2-1 mağlup etti.

Stat: Argıncık Stadı

Hakemler: Sadık Onur Karakum xx, Serhat Günaydın xx

Kocasinan Anadolu Erciyes Engellilerspor: Ferhat Aydoğdu xx, Salih Bozdağ xxx, Bilal Tolu xx, Yakup Kıska xxx, Halil Şaştım xx, Eftal Özkartal xxx, Emin Atagişi xx

Şişli Yeditepe Engellilerspor: Uğur Kurtoğlu x, Coşkun Turan x, Metin Badem x, Jesus Alexandre Morais xx, Joseph Boidoa x, Emmanuel Allatey x, Oktay Balbey x

Goller: Salih Bozdağ (dk.8 ve 40) (Kocasinan Anadolu Erciyes Engellilerspor), Jesus Alexandre Morais (dk.17) (Şişli Yeditepe Engellilerspor) - KAYSERİ

Ampute Futbol Ligi: Kocasinan Anadolu Erciyes Engelliler: 2 Şişli Yeditepe Engelliler: 1

YORUMLAR
500
Meksika'da futbol maçında taraftarlar arasında çıkan kavgada 26 kişi yaralandı Meksika'da futbol maçında taraftarlar arasında çıkan kavgada 26 kişi yaralandı Kayseri'de öğrenciler Erciyes'te eğlenceli bir gün geçirdi Kayseri'de öğrenciler Erciyes'te eğlenceli bir gün geçirdi

Kocasinan, Erciyes, Futbol, Şişli, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Ampute Futbol Ligi: Kocasinan Anadolu Erciyes Engelliler: 2 Şişli Yeditepe Engelliler: 1 - Son Dakika


Son Dakika
09:30 Ahır alev topuna döndü: Büyükbaş hayvanların yardımına köylüler koştu
09:17 Teşkilat'ta dün neler oldu? Ekip, kimyasalın izini sürer
09:07 Demet Evgar'dan tek kişilik dev protesto: Öldürülmek istemiyorum
09:05 Bursa'da feci kaza! Kafa kafaya çarpıştılar: Ölü ve yaralılar var
09:03 Rafta 130 liraydı, kasaya gidene kadar 200 lira oldu!
09:00 Aslı Enver ve Önder Öztarhan'dan aşk bombası! İlk görüntü geldi
08:57 Araç sahiplerine bir kötü haber daha: Gece yarısı zam geliyor, motorin 22 TL'yi aşıyor
08:52 12. günde propaganda savaşları: Ukraynalılar ceset fotoğrafları paylaştı, Rusya 'nükleer saldırı ile suçlanacağız' dedi!
08:43 Zelenski: Şehirlerimizi bombalayanları bulacağız, rahat edeceğiniz tek yer mezarlık olacak!
08:31 Putin, Suriye'den yabancı savaşçılar mı topluyor?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2022 09:37:21. #1.13#
SON DAKİKA: Ampute Futbol Ligi: Kocasinan Anadolu Erciyes Engelliler: 2 Şişli Yeditepe Engelliler: 1 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement