Ampute Futbol Milli Takımı, 2022 Dünya Kupası çeyrek final maçında Fas'ı 4-1 yenerek yarı finale yükseldi. - Son Dakika
Üye Girişi

Ampute Futbol Milli Takımı, 2022 Dünya Kupası çeyrek final maçında Fas'ı 4-1 yenerek yarı finale yükseldi.

06.10.2022 21:12
Ampute Futbol Milli Takımı, 2022 Dünya Kupası çeyrek final maçında Fas'ı 4-1 yenerek yarı finale yükseldi.

Ampute Futbol Milli Takımı, 2022 Dünya Kupası çeyrek final maçında Fas'ı 4-1 yenerek yarı finale yükseldi.

Ampute Futbol Milli Takımı, 2022 Dünya Kupası çeyrek final maçında Fas'ı 4-1 yenerek yarı finale yükseldi.

YORUMLAR
500
İSTANBUL'DAKİ DİN GÖREVLİLERİ YEŞİL SAHALARDA İSTANBUL'DAKİ DİN GÖREVLİLERİ YEŞİL SAHALARDA Sivasspor-Ballkani maçının ardından - Ilir Daja Sivasspor-Ballkani maçının ardından - Ilir Daja Ampute Mili Takımı, yarı finalde Ampute Mili Takımı, yarı finalde
Kaynak: AA

Futbol, Fas, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ampute Futbol Milli Takımı, 2022 Dünya Kupası çeyrek final maçında Fas'ı 4-1 yenerek yarı finale yükseldi. - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
00:31 Resmi Gazete'de yayınlandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki tutukluyu affetti
00:24 Fenerbahçe'nin başarısı, Türkiye'nin UEFA sıralamasındaki yerini değiştirdi
00:17 Prag'da konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Zamanı gelirse Suriye Başkanı Esad ile görüşebiliriz
00:07 Başakşehir, deplasmanda Rigas Skola ile 0-0 berabere kaldı
23:57 Fenerbahçe, sahasında AEK Larnaca'yı 2-0 mağlup etti!
23:50 Son seçim anketi Ankara'da yapıldı! İşte CHP'nin yüzde 27.4 oy aldığı anketin sonuçları
23:37 Fransızlardan Türk taraftarlara skandal muamele! Tepkilerin ardı arkası kesilmedi
23:32 Erdoğan'dan "Bir gece ansızın gelebiliriz mesajınızla Yunanistan'a saldırabiliriz mi diyorsunuz?" sorusuna net cevap: Konuyu doğru anlamışsın
22:28 TBMM Genel Kurulu'nda, sosyal medya ve internet haberciliğine ilişkin yeni düzenlemenin 12 maddesi daha kabul edildi
22:10 Tayland'da feci olay! Eski polis 22'si çocuk 37 kişiyi öldürüp, ailesini katlettikten sonra intihar etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2022 01:15:18. #1.11#
SON DAKİKA: Ampute Futbol Milli Takımı, 2022 Dünya Kupası çeyrek final maçında Fas'ı 4-1 yenerek yarı finale yükseldi. - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement