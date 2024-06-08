Ampute Futbol Milli Takımı Avrupa Şampiyonası'nı kazandı - Son Dakika
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Ampute Futbol Milli Takımı Avrupa Şampiyonası'nı kazandı

Ampute Futbol Milli Takımı Avrupa Şampiyonası\'nı kazandı

Türkiye Ampute Futbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nın final maçında İspanya'yı 3-0 mağlup ederek şampiyon oldu. Milli takım, kaptan Rahmi Özcan, Ömer Güleryüz ve Fatih Şentürk'ün attığı gollerle üstünlüğünü korudu ve üst üste üçüncü kez Avrupa şampiyonu oldu.

08.06.2024 19:15
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Ampute Futbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nın finalinde İspanya'yı 3-0 yenerek kupanın sahibi oldu.

Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nın üçüncüsü, Fransa'nın Haute-Savoie bölgesindeki Evian-les-Bains kentinde düzenlendi.

Camille Fournier Stadı'nda oynanan final maçında Türkiye, İspanya ile karşılaştı.

Milli takım, maçın ilk yarısını kaptan Rahmi Özcan'ın 15. dakikada attığı golle 1-0 önde tamamladı.

Ömer Güleryüz'ün 28. dakikada köşe vuruşundan attığı şık golle skoru 2-0 yapan Türkiye, Fatih Şentürk'ün 33. dakikada penaltıdan kaydettiği golle farkı üçe çıkardı: 3-0.

Kalan bölümde üstünlüğünü koruyan Ampute Futbol Milli Takımı, sahadan 3-0 galip ayrıldı.

2017 ve 2021 yıllarında yapılan Avrupa şampiyonalarında da kupayı kazanma başarısı gösteren Türkiye, böylece üst üste üçüncü kez şampiyonluğa ulaştı.

Kaynak: AA

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