Ampute Futbol Milli Takımı, Dünya Kupası B Grubu'nda İspanya, Nijerya, Mısır'la eşleşti

Ampute Futbol Milli Takımı, Dünya Kupası B Grubu'nda İspanya, Nijerya, Mısır'la eşleştiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu'nun açıklamasına göre, Meksika'da 13-22 Kasım'da yapılacak 2026 Ampute Futbol Dünya Kupası'nın grup kuraları çekildi. Son dünya şampiyonu Ampute Futbol Milli Takımı, B Grubu'nda İspanya, Nijerya ve Mısır ile eşleşti.
Meksika'da düzenlenecek 2026 Ampute Futbol Dünya Kupası'na katılacak Türkiye'nin, grup aşamasındaki rakipleri belli oldu.
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonunun açıklamasına göre 13-22 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek şampiyonanın grup kuraları çekildi.
"Son dünya şampiyonu" ünvanıyla organizasyona katılacak Ampute Futbol Milli Takımı, B Grubu'nda İspanya, Nijerya ve Mısır ile karşılaşacak.
San Juan de los Lagos kentinin ev sahipliği yapacağı 2026 Dünya Kupası'nda, dörderli 6 grupta toplam 24 takım mücadele edecek.
Kaynak: AA
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