Ampute Futbol Milli Takımı İspanya ile 1-1 berabere kalıp grup lideri oldu

Ampute Futbol Milli Takımı İspanya ile 1-1 berabere kalıp grup lideri olduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ampute Futbol Milli Takımı, Meksika'da düzenlenen 2026 Dünya Kupası B Grubu son maçında İspanya ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla puanını 7'ye çıkararak grup lideri olarak son 16 turuna yükseldi.
Ampute Futbol Milli Takımı, 2026 Dünya Kupası B Grubu'nda İspanya ile 1-1 berabere kaldı.
Meksika'nın San Juan de los Lagos kentinde düzenlenen organizasyonda "son dünya şampiyonu" ünvanıyla yer alan milliler, grup aşamasındaki son maçında İspanya ile karşılaştı.
İspanya, müsabakanın ilk yarısını Aitor Palomeque'nin golüyle 1-0 önde tamamladı. Milli kaleci Mert Yıldız, ilk yarının son dakikasında kurtardığı penaltıyla farkın 2'ye çıkmasını önledi.
İkinci devre baskısını artıran ay-yıldızlılar, 46. dakikada Muhammet Yeğen'in ceza sahası dışından attığı golle skora denge getirdi.
Kemal Güleş'in kırmızı kart görmesiyle son bölümde bir kişi eksik mücadele eden milli takım, sahadan beraberlikle ayrıldı.
Bu sonuçla puanını 7'ye çıkaran Ampute Futbol Milli Takımı, grup lideri olarak son 16 turuna yükseldi.
Nijerya'nın sahaya çıkmaması üzerine ilk maçını hükmen kazanan milliler, grupta daha sonra Mısır'ı 2-1 mağlup etti.
Ampute Futbol Milli Takımı, 2022 yılında İstanbul'da düzenlenen Dünya Kupası'nda şampiyon olmuştu.
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