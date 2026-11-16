Ampute Futbol Milli Takımı İspanya ile 1-1 berabere kalıp grup lideri oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Ampute Futbol Milli Takımı İspanya ile 1-1 berabere kalıp grup lideri oldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Ampute Futbol Milli Takımı, Meksika'da düzenlenen 2026 Dünya Kupası B Grubu son maçında İspanya ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla puanını 7'ye çıkararak grup lideri olarak son 16 turuna yükseldi.

Ampute Futbol Milli Takımı, 2026 Dünya Kupası B Grubu'nda İspanya ile 1-1 berabere kaldı.

Meksika'nın San Juan de los Lagos kentinde düzenlenen organizasyonda "son dünya şampiyonu" ünvanıyla yer alan milliler, grup aşamasındaki son maçında İspanya ile karşılaştı.

İspanya, müsabakanın ilk yarısını Aitor Palomeque'nin golüyle 1-0 önde tamamladı. Milli kaleci Mert Yıldız, ilk yarının son dakikasında kurtardığı penaltıyla farkın 2'ye çıkmasını önledi.

İkinci devre baskısını artıran ay-yıldızlılar, 46. dakikada Muhammet Yeğen'in ceza sahası dışından attığı golle skora denge getirdi.

Kemal Güleş'in kırmızı kart görmesiyle son bölümde bir kişi eksik mücadele eden milli takım, sahadan beraberlikle ayrıldı.

Bu sonuçla puanını 7'ye çıkaran Ampute Futbol Milli Takımı, grup lideri olarak son 16 turuna yükseldi.

Nijerya'nın sahaya çıkmaması üzerine ilk maçını hükmen kazanan milliler, grupta daha sonra Mısır'ı 2-1 mağlup etti.

Ampute Futbol Milli Takımı, 2022 yılında İstanbul'da düzenlenen Dünya Kupası'nda şampiyon olmuştu.

Kaynak: AA
İspanyaSonoraFutbolSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb’dan AB’ye Türkiye çağrısı: 2040 yılına kadar üye olmalı Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb'dan AB'ye Türkiye çağrısı: 2040 yılına kadar üye olmalı
Bülent Arınç, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslendi: Bu göreve talibim Bülent Arınç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Bu göreve talibim
Fenerbahçe’de Lukaku’nun yerine 2 golcü İkisi de gol krallığında zirvede Fenerbahçe'de Lukaku'nun yerine 2 golcü! İkisi de gol krallığında zirvede
Şoke eden casusluk skandalı: Komutan, müstehcen fotoğraf karşılığı savaş planlarını sızdırdı Şoke eden casusluk skandalı: Komutan, müstehcen fotoğraf karşılığı savaş planlarını sızdırdı
Bekir Bozdağ, AK Parti Genel Başkan Başdanışmanlığı görevi kapsamında MYK toplantısına katıldı Bekir Bozdağ, AK Parti Genel Başkan Başdanışmanlığı görevi kapsamında MYK toplantısına katıldı
3 yıl yer altında esir tutulan aşçının anlattıkları kan dondurdu: İnsan eti pişirmeye zorlandım 3 yıl yer altında esir tutulan aşçının anlattıkları kan dondurdu: İnsan eti pişirmeye zorlandım
23:10
Gabriel Sara’ya Türk futbol tarihinde görülmemiş tarihi bonservis
Gabriel Sara'ya Türk futbol tarihinde görülmemiş tarihi bonservis
23:05
İstifa eden Abdullah Kavukcu’dan olay açıklama: Hiç kimse Galatasaray’dan büyük değildir
İstifa eden Abdullah Kavukcu'dan olay açıklama: Hiç kimse Galatasaray'dan büyük değildir
22:32
Eski WWE güreşçisi Gabbi Tuft maçlarını izledi: “Ben artık o değilim“
Eski WWE güreşçisi Gabbi Tuft maçlarını izledi: "Ben artık o değilim"
22:13
Epstein’ın otopsi dosyasını inceleyen adli tıp uzmanı: İntihar değil cinayet, boynunda tırnak izleri var
Epstein'ın otopsi dosyasını inceleyen adli tıp uzmanı: İntihar değil cinayet, boynunda tırnak izleri var
22:10
ABD’de banka uygulamalarına girilemiyor: JPMorgan’dan ilk açıklama geldi
ABD'de banka uygulamalarına girilemiyor: JPMorgan'dan ilk açıklama geldi
21:43
Sarıgül ailesine yönelik soruşturmada 9 şüpheli tutuklandı
Sarıgül ailesine yönelik soruşturmada 9 şüpheli tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2026 23:25:05. #.0.2#
SON DAKİKA: Ampute Futbol Milli Takımı İspanya ile 1-1 berabere kalıp grup lideri oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android