Ampute Futbol Milli Takımı Şampiyonluk İçin Odaklandı - Son Dakika
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Ampute Futbol Milli Takımı Şampiyonluk İçin Odaklandı

Ampute Futbol Milli Takımı Teknik Direktörü İsmail Temiz, EURO 2024'te çeyrek finale yükseldiklerini ve şampiyon olarak Türkiye'ye döneceklerini söyledi. Temiz, takımın birliği ve beraberliğinin çok iyi olduğunu belirterek, şampiyonluğa odaklandıklarını ifade etti. Türkiye'de engelli vatandaşların sporla hayata kazandırıldığını vurgulayan Temiz, ampute futbolun geçmişini ve Türkiye'nin favori olacağını dile getirdi. Hedeflerinin her zaman zirve ve şampiyonluk olduğunu belirten Temiz, A Milli Futbol Takımı'na başarılar diledi.

04.06.2024 22:11
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Ampute Futbol Milli Takımı Teknik Direktörü İsmail Temiz, tamamen kupaya odaklandıklarını ve şampiyon olarak Türkiye'ye döneceklerini söyledi.

Fransa'nın Haute-Savoie kentinde düzenlenen EURO 2024'te C Grubu'nda yer alan Ampute Futbol Milli Takımı, çeyrek finale yükseldi. İrlanda karşılaşması sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ampute Futbol Milli Takımı Teknik Direktörü İsmail Temiz, "Takımın birliği, beraberliği çok iyi. 2 aylık bir hazırlık sürecinin ardından, öncesinde de liglerden çıktık. Dolayısıyla arkadaşlar yıpranmıştı. Bu kamp süresi içerisinde fizyolojik ve psikolojik olarak arkadaşlarla birlikte olduk ve o yorgunluğu attık. Artık şu andan itibaren şampiyonluğa odaklandık. Bizim için hangi takım olursa olsun biz büyük bir takımız, büyük bir milletiz. Kendi oyunumuzu rakibe kabul ettirip, müsabakanın sonunda bir şekilde galip gelmeyi biliyoruz. Bundan sonra çeyrek final, sonra yarı finalde kim gelirse oynayacağız. Tamamen kupaya odaklandık. Şampiyon olup döneceğiz" ifadelerini kullandı.

"Türkiye her zaman favori olacak"

Türkiye'de yaşayan engelli vatandaşların sporla hayata kazandırıldığını vurgulayan Temiz, "Ampute futbol geçmişimiz 20 yıllık. Ben de ilk sporcularından biriyim. Geçmişte hocalarımız temelleri iyi attılar. Biz de o temeller üzerinden biz de inşa ederek devam ettik. Bugün Türkiye'de Süper Lig, 1. Lig ve 2. Ligi var. Ülkemizde 12 milyon engellimiz var, 5 milyonu ortopedik engelli. Keşke olmasaydı diyoruz. Bu kaynağı da iyi kullanarak, sporla sosyal hayata kazandırma sonucunda da elit sporcu olarak milli takıma hizmet etme fırsatı buluyorlar. Bundan sonraki süreçte de çalışmalarımız devam ediyor ve Türkiye her zaman favori olacak" diye konuştu.

"Hedefimiz hep şampiyonluk"

Hedefleri hakkında da konuşan ay-yıldızlıların teknik patronu, "Bu sene inşallah şampiyon olacağız. Önümüzdeki sene Uluslar Ligi var, daha sonraki sene Dünya Şampiyonası var. Hedefimiz hep zirve, hep şampiyonluk. Ülkemizin ampute futbol adına, güldürme adına elimizden gelenin fazlasını yapmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Teknik Direktör Temiz, Türk taraftarlar hakkında ise şunları söyledi:

"Burada hiçbir zaman yabancılık çekmedik. Fransa'da, kendi evimizde gibi olduğumuz için çok mutluyuz. Çok fazla misafirperverler, sürekli bizimle ilgileniyorlar."

A Milli Takım'a mesaj

Almanya'da düzenlenecek olan 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda mücadele edecek olan A Milli Futbol Takımı'na başarılar dileyen Temiz, "Riva'da Biz kendileri ile birlikte olduk. Onlara, 'Biz başaracağız, siz de başarabilirsiniz' dedik" diyerek sözlerini noktaladı. - LYON

Kaynak: İHA

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