Ampute Milli Futbol Takımı, EURO 2024'te üçüncü kez şampiyon oldu - Son Dakika
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Ampute Milli Futbol Takımı, EURO 2024'te üçüncü kez şampiyon oldu

Turkcell'in ana sponsorluğunu üstlendiği Ampute Milli Futbol Takımı, Fransa'nın Evian-Les-Bains kentinde düzenlenen EURO 2024 Ampute Futbol Şampiyonası'nda İspanya'yı 3-0 yenerek üst üste üçüncü kez Avrupa şampiyonu oldu. Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, takımı tebrik ederek desteklerinin devam edeceğini belirtti. Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Alpaslan Erkoç ise bu başarının tüm Türkiye'nin olduğunu vurgulayarak gurur duyduklarını ifade etti.

08.06.2024 19:46
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Turkcell'in ana sponsorluğunu üstlendiği Ampute Milli Futbol Takımı, Fransa'nın Evian-Les-Bains kentinde düzenlenen EURO 2024 Ampute Futbol Şampiyonası'nda tarih yazdı. Final maçında İspanya'yı 3-0'lık skorla yenen ay-yıldızlı milliler, üst üste üçüncü kez Avrupa şampiyonu oldu.

Turkcell'in ana sponsorluğundaki Ampute Milli Futbol Takımı, Fransa'nın Evian-Les-Bains kentinde düzenlenen EURO 2024 Ampute Futbol Şampiyonası'nda büyük bir başarıya daha imza attı. Şimdiye kadar iki kez düzenlenen Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nın ikisinde de şampiyon olmayı başaran ay-yıldızlı milli takım, bir kez daha şampiyonluk için sahaya çıktı. Ampute Milli Futbol Takımı, İspanya'yı 14. dakikada Rahmi Özcan, 28. dakikada Ömer Güleryüz ve 32. dakikada Fatih Şentürk'ün penaltıdan attığı gollerle yendi. Ay-yıldızlı milliler, bu zaferle üst üste üçüncü kez şampiyon oldu.

"Yeni başarı hikayelerine katkı sağlamaya devam edeceğiz"

Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, Ampute Milli Futbol Takımımızı tebrik ederek, şunları söyledi: "2017'den beri ana sponsoru olarak destek vermekten gurur duyduğumuz Ampute Milli Futbol Takımımız, 3. kez Avrupa Şampiyonu olarak tarihi bir başarıya imza attı. Ülkemize ve bizlere büyük bir gurur ve sevinç yaşatan tüm oyuncularımızı ve Bedensel Engelliler Federasyonumuzu gönülden tebrik ediyorum. Türkiye'nin Turkcell'i olarak daha önce olduğu gibi, bundan sonra da spora ve sporcularımıza desteğimiz artarak devam edecek. Umuyorum ki; yeni başarı hikayelerine katkı sağlamaya hep birlikte devam edeceğiz. "

"Bu başarı, bu zafer tüm Türkiye'nin"

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Alpaslan Erkoç da Ampute Milli Futbol Takımımızın tarihi bir zafere imza attığını vurgulayarak, "Bu başarı, bu zafer tüm Türkiye'nin. Yıllardır verdiğimiz emeklerin karşılığını almaktan büyük mutluluk ve gurur duyuyoruz. Ampute futbolda dünya artık bizi takip ediyor. Ülkemizin bayrağını uluslararası arenada dalgalandırmaya devam edeceğiz. En büyük Türkiye" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Ampute Milli Futbol Takımı, EURO 2024'te üçüncü kez şampiyon oldu - Son Dakika

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