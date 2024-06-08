Ampute Milli Futbol Takımı İspanya'yı yenerek şampiyon oldu - Son Dakika
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Ampute Milli Futbol Takımı İspanya'yı yenerek şampiyon oldu

Ampute Milli Futbol Takımı, Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nda İspanya'yı 3-0 mağlup ederek şampiyon oldu. Gol kralı ve en iyi oyuncu seçilen Ömer Güleryüz, kupanın sahibi oldukları için mutlu olduklarını belirtti. Muhammet Yeğen ise kupayı Türk milletine armağan ettiklerini söyledi. Emin Tiryaki ise duygularını tarif edilemez olarak nitelendirdi ve şampiyon Türkiye dedi.

08.06.2024 23:30
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Ampute Milli Futbol Takımı'nın golcü oyuncusu Ömer Güleryüz, İspanya'yı yenerek şampiyon oldukları maçın ardından, "Ben size demiştim, kupanın sahibi burada diye. Sözümüzde durduğumuz için de çok mutluyuz" dedi.

Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nın üçüncüsü, Fransa'nın Haute-Savoie bölgesindeki Evian-les-Bains kentinde düzenlendi. Camille Fournier Stadı'nda oynanan final maçında Türkiye, İspanya'yı 3-0 mağlup ederek kupanın sahibi oldu. Maçın ardından turnuvanın gol kralı ve en iyi oyuncusu seçilen Ömer Güleryüz, Muhammet Yeğen ve Emir Tiryaki açıklamalarda bulundu. Golcü oyuncu Ömer Güleryüz, "Valla çok gurur verici bir şey. Mükemmel bir atmosfer. Üçüncü kez şampiyon olduk. Ben size demiştim, kupanın sahibi burada diye. Sözümüzde durduğumuz için de çok mutluyuz" diye konuştu.

"Kupamız Türk milletine armağan olsun"

Muhammet Yeğen ise, "Allaha şükür çok mutluyuz. Burada kendi evimizi aramadık. Buraya gelen, Türkiye'de bizi destekleyen taraftarımıza çok teşekkürlerimizi sunuyoruz. Kupamız Türk milletine armağan olsun. Çok gururluyuz. Her zaman Türk milleti güçlü olduğu için birçok zorlukla karşı karşıya bırakılabiliyor. Burada ilk maçımızı katil İsrail ile oynadık. Bundan dolayı çok büyük baskılar yapıldı. Biz her şeye rağmen üstesinden gelip, bütün takımları yenip şampiyon olduk" açıklamasında bulundu.

"Şampiyon geldik, şampiyon dönüyoruz"

Milli oyuncu Emin Tiryaki de, "Bu tarif anlatılamaz. 3 aydır verdiğimiz bir emek var. Evimizden ailemizden uzak. Burada taraftarlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Bizi vatanımızdaki gibi hissettirdi. 3 aylık emeğin sonunda buraya şampiyon geldik, şampiyon dönüyoruz. Arkadaşlarımın, tüm teknik ekibin yüreğine sağlık. Tarif edilecek bir duygu değil. En büyük Türkiye, şampiyon Türkiye diyorum" ifadelerini kullandı. - LYON

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Ampute Milli Futbol Takımı İspanya'yı yenerek şampiyon oldu - Son Dakika

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