Ampute Milli Takımı, Engelliler Haftası maçında Gölbaşı protokolünü yendi

Spor

10 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla Gölbaşı protokolü ile Ampute Milli Futbol Takımı karşılaştı. Mücadeleden Ampute Milli Takımı 8-5 galip ayrıldı.

Gölbaşı Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından 10 - 16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla farkındalık maçı düzenlendi. Ampute Milli Takım ile Gölbaşı protokolünden oluşan kadro ile oynanan maçın sonucunda, Ampute Milli Takımı müsabakayı 8-5 kazandı. Mücadele sonrası açıklamalarda bulunan Gölbaşı Gençlik ve Spor Müdürü Özden Şimşek, şunları kaydetti:

"Gölbaşı Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü olarak 'Gençlik Haftası' kapsamında ve aynı zamanda 'Engelliler Haftası' sebebiyle bir araya gelerek farkındalık maçı yaptık. Bu doğrultuda Gölbaşı protokolü ve Ampute Milli Takım oyuncuları ile bir araya gelerek farkındalık maçımızı keyifle oynadık. Umarım her sene tekrar edecek şekilde katılımlarımızı attırırız." - ANKARA