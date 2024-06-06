Ampute Milli Takımı, EURO 2024'te zirvede

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Ampute Milli Takım'ın golcü oyuncusu Ömer Güleryüz, attığı 15 golle EURO 2024'ün gol krallığı yarışında zirvede yer almasıyla ilgili, "Gol krallığında en yakın rakibime 8 gol fark attım. Bu performansımı sürdürüp, takımımın şampiyon olmasını ve gol kralı olmayı istiyorum" dedi. Milli kaleci Furkan Arslan ise yeniden Avrupa'nın en iyi takımı olmak istediklerini dile getirdi.

Avrupa ve dünya şampiyonu Ampute Milli Futbol Takımı, EURO 2024 C Grubu çeyrek final maçında Almanya'yı 11-0 mağlup ederek yarı finalde Polonya'nın rakibi oldu. Müsabakanın ardından milli oyuncular Ömer Güleryüz ve Furkan Arslan basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Almanya galibiyetini değerlendiren Ömer Güleryüz, "Güzel başladığımız bir maç. Farklı bir skorla bitti. Bizim adımıza mutluluk verici bir şey. Yarı finale çıktık. Yarın yarı final maçımız var. Maç maç ilerliyoruz. Artık hatanın telafisi olmadığı yerdeyiz. İnşallah yarınki maça iyi odaklanıp, finale çıkmak istiyoruz" diye konuştu.

"En yakın rakibime 8 gol fark attım"

Her maçta attığı gollerle adından sıkça söz ettiren ve 15 gole ulaşan Güleryüz, yarın da taraftarları stada beklediklerini ifade ederek, "Gol krallığında en yakın rakibime 8 gol fark attım. Önemli bir fark. Bu performansımı sürdürüp, takımımın şampiyon olmasını ve gol kralı olmayı istiyorum" ifadelerini kullandı.

Furkan Arslan: "Hedefimiz yeniden Avrupa'nın en iyi takımı olmak"

Milli kaleci Furkan Arslan ise, yeniden Avrupa'nın en iyi takımı olmak istediklerini vurgulayarak, "Maça çok iyi başladık. Almanya'yı farklı skorla elemeyi başardık. Yarı finaldeyiz. Hedefimiz yeniden Avrupa'nın en iyi takımı olmak. Kupayı alıp, Türkiye'ye, halkımıza armağan etmek istiyoruz" dedi.

Şampiyonada sadece Azerbaycan'dan bir gol yediklerini ifade eden Arslan, "Nazarlık oldu o bir gol. Kaleciler olarak çok iyi hazırlandık, çok iyi çalıştık. Avrupa'nın en iyi kalecisi olmak istiyoruz. Kale emin ellerde" şeklinde konuştu. - LYON