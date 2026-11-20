Ampute Futbol Milli Takımı, 2026 Dünya Kupası'nda Japonya'yı 4-1 yenerek yarı finale yükseldi.

Meksika'nın San Juan de los Lagos kentinde düzenlenen organizasyonda grup aşamasını lider tamamlayan, son 16 turunda ise Kolombiya'yı eleyen Türkiye, çeyrek finalde Japonya ile karşılaştı.

Sahadan 4-1 galip ayrılan ay-yıldızlıların yarı finaldeki rakibi, Mısır'ı 2-0 mağlup eden Gana oldu.

Son olarak 2022'de İstanbul'da düzenlenen Dünya Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan Türkiye ile Gana arasındaki yarı final maçı, yarın TSİ 04.30'da başlayacak.