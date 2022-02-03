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Anadolu Efes, Asvel'i ağırlayacak - Son Dakika

Anadolu Efes, Asvel'i ağırlayacak

03.02.2022 11:09
Anadolu Efes, Asvel'i ağırlayacak

Anadolu Efes, THY Eurolegue'in 25. haftasında yarın evinde Fransız temsilcisi Asvel ile karşı karşıya gelecek.

Anadolu Efes, THY Eurolegue'in 25. haftasında yarın evinde Fransız temsilcisi Asvel ile karşı karşıya gelecek.

THY Euroleague'in 25. haftasında Anadolu Efes yarın saat 20.30'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda Fransız ekibi Asvel ile karşılaşacak. Ligde geride kalan maçlarda lacivert-beyazlılar, 11 galibiyet, 11 mağlubiyetle 8. sırada bulunuyor. Fransız ekibi ise 9 galibiyet, 14 mağlubiyetle 13. sırada yer alıyor.

8. randevu

Anadolu Efes ile Asvel, Euroleague'de bugüne kadar 7 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda lacivert-beyazlılar 6 kez parkeden galip ayrılırken, Fransız temsilcisi ise 1 kez rakibini mağlup etti. İki takım arasında sezonun ilk yarısında Fransa'da oynanan mücadeleyi Asvel 75-73'lük skorla kazandı.

Avrupa kupalarında 750. maç

Anadolu Efes, Asvel karşılaşmasıyla Avrupa kupalarındaki 750. maçına çıkacak. Lacivert-beyazlılar, Avrupa'da oynadığı 749 mücadelede 426 galibiyet ve 323 yenilgi aldı. Euroleague'de ise 501 karşılaşmaya çıkan Efes, 269 galibiyet ve 232 mağlubiyet yaşadı.

İstatistiklerle iki takım

Ligde Anadolu Efes, 82.1 sayı, 33.5 ribaund ve 17.0 asist ortalamalarıyla mücadele ediyor. Asvel ise 73.4 sayı, 31.1 ribaund ve 13.7 asist ortalamalarıyla oynuyor. Efes'te Micic 16.8 sayı ortalamasıyla oynayarak takımını sırtlıyor. Fransız takımında ise Elie Okobo 15.8 sayı ortalamasıyla mücadele ederek takımına katkıda bulunuyor. - İSTANBUL

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Türk Hava Yolları, Anadolu Efes, Sinan Erdem, Euroleague, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Anadolu Efes, Asvel'i ağırlayacak - Son Dakika Spor


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