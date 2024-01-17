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Anadolu Efes, Barcelona ile THY Avrupa Ligi'nde karşılaşacak - Son Dakika
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Anadolu Efes, Barcelona ile THY Avrupa Ligi'nde karşılaşacak

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 22. haftasında İspanya ekibi Barcelona ile yarın Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşılaşacak. Anadolu Efes, bu sezon 8 galibiyet ve 13 mağlubiyetle 15. sırada yer alırken, Barcelona ise 15 galibiyet ve 6 mağlubiyetle 2. sırada bulunuyor. Bu maç aynı zamanda Anadolu Efes'in Avrupa kupalarındaki 823. maçı olacak.

Anadolu Efes, Barcelona ile THY Avrupa Ligi\'nde karşılaşacak
17.01.2024 - 10:29,  Güncelleme: 10:30
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Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 22. haftasında yarın İspanya ekibi Barcelona ile karşılaşacak.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak maç saat 20.30'da başlayacak.

Anadolu Efes, bu sezon THY Avrupa Ligi'nde oynadığı 21 maçta 8 galibiyet ve 13 mağlubiyet yaşayarak haftaya 15. sırada girdi. Barcelona ise bu sezon 15 galibiyet ve 6 mağlubiyetle 2. sırada yer aldı.

Avrupa'da 823. maç

Lacivert-beyazlı takım, Barcelona müsabakasıyla Avrupa kupalarındaki 823. maçını oynayacak.

Tarihinde Avrupa'da çıktığı 822 müsabakada 463 galibiyet alan Anadolu Efes, 359 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan bu yana mücadele ettiği THY Avrupa Ligi'nde ise 575. kez sahne alacak. Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda çıktığı 574 mücadelenin 306'sını kazanan lacivert-beyazlılar, 268'sinden ise mağlubiyetle ayrıldı.

Kaynak: AA
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