Anadolu Efes, Barcelona'ya 97-88 Yenildi

Spor

Salon: Basketbol Gelişim Merkezi

Hakemler: Sasa Pukl (Slovenya), Uros Nikolic (Sırbistan), Steve Bittner (Almanya)

Anadolu Efes: Nwora 13, Bryant 12, Thompson 16, Poirier 10, Ercan Osmani 5, Beaubois 8, Smits 8, Johnson 3, Doğuş Özdemiroğlu 3, Oturu 10

Barcelona: Punter 20, Hernangomez 7, Nunez 5, Abrines 8, Parker 13, Anderson 12, Vesely 4, Brizuela 4, Metu 21, Satoransky 3, Fall

1. Periyot: 26-29

Devre: 51-55

3. Periyot: 66-76

Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 6. haftasında İspanya'nın Barcelona ekibine 97-88 yenildi.

Karşılaşmaya üst üste üç sayılık basketlerle başlayan Barcelona, Punter'in etkili olduğu ilk dakikalarda 10 sayılık (4-14) fark yakaladı. Kısa sürede toparlanarak 7-0'lık bir seri yapan Anadolu Efes, Ercan Osmani'nin peş peşe attığı üç sayılık basketlerle oyuna ortak oldu ve 7. dakikada Bryant'ın üçlüğüyle 19-17 öne geçmeyi başardı. Barcelona ilk çeyreği 29-26 önde bitirdi.

İkinci çeyreğe iyi başlayan İspanyol ekibi, kısa sürede farkı 6 sayıya (29-35) çıkardı. Kritik anlarda bulduğu basketlerle rakibinin arayı açmasına izin vermeyen Anadolu Efes, Smits'in üç sayılık basketiyle 44-43 öne geçti. Barcelona, son anlarda bulduğu sayılarla soyunma odasına 55-51 üstün gitti.

Üçüncü periyota da etkili başlayan Barcelona, kısa sürede 10 sayılık (53-63) fark yakaladı. Yaptığı hücumları istediği gibi değerlendiremeyen Anadolu Efes, son çeyreğe 10 sayı (66-76) geride girdi.

Son periyotta da kontrollü mücadelesini sergileyen İspanya temsilcisi, Anadolu Efes'in arayı kapatmasına izin vermedi. Lacivert-beyazlıların hücum ve savunmada yaptığı hataları iyi değerlendiren Barcelona, müsabakadan 97-88 galip ayrıldı.