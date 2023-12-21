 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Anadolu Efes, Bayern Münih'e yenildi - Son Dakika
Üye Girişi

Anadolu Efes, Bayern Münih'e yenildi

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin 15. haftasında Bayern Münih'e deplasmanda 86-71 yenildi. Bayern Münih, maçın kontrolünü elinde tutarak galibiyeti aldı.

Anadolu Efes, Bayern Münih\'e yenildi
21.12.2023 - 00:23,
Abone Ol

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin 15. haftasında Almanya ekibi Bayern Münih'e deplasmanda 86-71 yenildi.

Bmw Park'ta oynanan maçın ilk çeyreğini 20-17 önde kapatan Bayern Münih, soyunma odasına da 50-41'lik üstünlükle gitti.

Karşılaşmanın ikinci yarısında farkı açan Alman temsilcisi, son çeyreğe 12 sayılık avantajla girdi: 71-59. Son çeyrekte de skor üstünlüğünü koruyan Bayern Münih karşılaşmayı 86-71 kazandı.

Anadolu Efes, 15. maçında 8. yenilgisini alırken, Bayern Münih ise 7. galibiyetini elde etti.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Türk Hava Yolları, Anadolu Efes, Bayern Münih, Almanya, Basketbol, Maç Sonucu, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Anadolu Efes, Bayern Münih'e yenildi - Son Dakika


00:04
Maç sonuna damga vurdu! Derbide cezalı duruma düşen Fred'den olay gönderme Maç sonuna damga vurdu! Derbide cezalı duruma düşen Fred'den olay gönderme
23:33
İYİ Parti'den siyasi operasyon açıklaması: Belediye başkanlarımıza transfer teklifleri yapılıp rozet takıyorlar İYİ Parti'den siyasi operasyon açıklaması: Belediye başkanlarımıza transfer teklifleri yapılıp rozet takıyorlar
23:31
Annesine ait araçla gittiği dağlık alanda kendini astı Annesine ait araçla gittiği dağlık alanda kendini astı
23:10
Çankırı'da bir şahıs, babasını öldürüp cesedini sobada yaktı Çankırı'da bir şahıs, babasını öldürüp cesedini sobada yaktı
22:42
Meteoroloji'den 7 şehre turuncu ve sarı kodlu uyarı Meteoroloji'den 7 şehre turuncu ve sarı kodlu uyarı
22:38
Serdar Dursun'un Galatasaray maçında yaptığını görenler gözlerine inanamıyor Serdar Dursun'un Galatasaray maçında yaptığını görenler gözlerine inanamıyor
21:47
BMGK'da Gazze'ye ilişkin karar tasarısı oylaması üçüncü kez ertelendi BMGK'da Gazze'ye ilişkin karar tasarısı oylaması üçüncü kez ertelendi
21:38
Galatasaray, Fatih Karagümrük'ü tek golle yendi Galatasaray, Fatih Karagümrük'ü tek golle yendi

Son Dakika
00:04 Maç sonuna damga vurdu! Derbide cezalı duruma düşen Fred'den olay gönderme
23:33 İYİ Parti'den siyasi operasyon açıklaması: Belediye başkanlarımıza transfer teklifleri yapılıp rozet takıyorlar
23:31 Annesine ait araçla gittiği dağlık alanda kendini astı
23:10 Çankırı'da bir şahıs, babasını öldürüp cesedini sobada yaktı
22:42 Meteoroloji'den 7 şehre turuncu ve sarı kodlu uyarı
22:38 Serdar Dursun'un Galatasaray maçında yaptığını görenler gözlerine inanamıyor
21:47 BMGK'da Gazze'ye ilişkin karar tasarısı oylaması üçüncü kez ertelendi
21:38 Galatasaray, Fatih Karagümrük'ü tek golle yendi
21:32 Bakan Şimşek: Enflasyonu 2026 yılında tek haneye düşüreceğiz
21:18 Irak'ın kuzeyine yeni hava harekatı! 14 hedef imha edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2023 01:51:19. #1.11#
SON DAKİKA: Anadolu Efes, Bayern Münih'e yenildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement