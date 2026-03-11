Anadolu Efes Bayern Münih'le Karşılaşıyor - Son Dakika
Anadolu Efes Bayern Münih'le Karşılaşıyor

11.03.2026 11:04
Anadolu Efes, EuroLeague 31. haftasında Bayern Münih ile deplasmanda karşılaşacak.

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 31. haftasında yarın Almanya'nın Bayern Münih ekibiyle deplasmanda karşı karşıya gelecek.

SAP Garden'da oynanacak müsabaka, TSİ 22.30'da başlayacak.

Lacivert-beyazlı takım, geride kalan haftalarda 9 galibiyet ve 21 yenilgi yaşayarak 19. sırada kendine yer buldu. Başantrenör Pablo Laso yönetimindeki Anadolu Efes, ligdeki son 2 maçından mağlubiyetle ayrıldı.

Almanya temsilcisi ise 13 galibiyet ve 17 mağlubiyetle 15. basamakta bulunuyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan mücadeleyi lacivert-beyazlılar, 74-72 kazanmıştı.

Avrupa kupalarında 906. maçına çıkacak

Anadolu Efes, Bayern Münih mücadelesiyle Avrupa kupalarında 906. kez sahne alacak.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa'daki 905 karşılaşmada 503 galibiyet, 402 yenilgi yaşadı.

2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı Avrupa Ligi'nde ise Anadolu Efes, 658. maçını yapacak. Geride kalan 657 müsabakanın 346'sını kazanan lacivert-beyazlılar, 311'inde sahadan yenilgiyle ayrıldı.

Kaynak: AA

Bayern Münih, Anadolu Efes, Spor

