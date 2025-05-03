Anadolu Efes-Beşiktaş Maçı Ertelendi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasındaki Anadolu Efes- Beşiktaş Fibabanka maçı ertelendi.
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 5 Mayıs Pazartesi günü oynanması planlanan karşılaşma, lacivert-beyazlı takımın THY Avrupa Ligi'nde oynayacağı müsabaka sebebiyle ileri bir tarihte gerçekleştirilecek.
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