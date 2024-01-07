 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Anadolu Efes, deplasmanda Bursaspor İnfo Yatırım'ı 83-73 mağlup etti - Son Dakika
Üye Girişi

Anadolu Efes, deplasmanda Bursaspor İnfo Yatırım'ı 83-73 mağlup etti

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Bursaspor İnfo Yatırım'ı 83-73 mağlup etti. Karşılaşmada Bursaspor İnfo Yatırım ilk çeyreği önde kapattı, ancak Anadolu Efes üstünlüğü ele geçirdi ve galibiyete ulaştı.

Anadolu Efes, deplasmanda Bursaspor İnfo Yatırım\'ı 83-73 mağlup etti
07.01.2024 - 20:17,  Güncelleme: 20:26
Abone Ol

Salon: TOFAŞ

Hakemler: Zafer Yılmaz, Kaan Büyükçil, Musa Kazım Çetin

Bursaspor İnfo Yatırım: Young 13, Michineau 11, Brown 7, David Mutaf 6, Hamilton 12, Floyd 14, Ömer Utku Al 2, Enes Berkay Taşkıran 4, Semih Erden, Metin Türen 4

Anadolu Efes: Beaubois 9, Rıdvan Öncel 15, Erten Gazi 9, Oturu 30, Daum 15, Emre Melih Tunca, Burak Can Yıldızlı, Hollatz 5, Ercan Osmani, Willis

1. Periyot: 27-21

Devre: 41-41

3. Periyot: 53-63

5 faulle çıkan: 32.58 Hamilton (Bursaspor İnfo Yatırım)

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Bursaspor İnfo Yatırım'ı 83-73 mağlup etti.

Karşılaşmaya Mutaf ve Hamilton'un sayılarıyla başlayan Bursaspor, Anadolu Efes'ten Oturu ve Daum'un sayılarına engel olamayınca 5. dakika eşitlikle (10-10) geçildi. Savunmada sertliği arttırıp hücumda da agresif oynayan Bursa temsilcisi, Michineau'nun sayı ve asistleriyle ilk çeyreği 27-21 önde kapattı.

İkinci periyoda hızlı başlayan Anadolu Efes, Daum ve Rıdvan Öncel ikilisinin set oyunlarıyla 15. dakikada farkı önce eşitledi (30-30), Erten Gazi'nin 3 sayılık isabetliyle ardından öne geçti: 30-33. İki takımın da daha kontrollü oynadığı çeyrek karşılıklı basketlerle devam ederken, soyunma odasına da 41-41 eşitlikle gidildi.

Üçüncü periyota da iyi başlayan konuk ekip, Oturu ve Daum ikilisiyle etkili olmaya devam ederek, 25. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 44-54. Bursaspor'un kötü hücumları karşısında daha sakin hücum eden Anadolu Efes, bu periyotta farkı çift hanelerde tutmayı başardı ve final periyotuna 63-53 skor avantajıyla gitti.

Son periyoda iyi başlayan yeşil-beyazlı ekip, farkı 32. dakikada 6 sayıya indirdi: 57-63. Bursaspor'un bu reaksiyonu karşısında oyun disiplininden kopmayan Anadolu Efes, Oturu'nun iyi oyunuyla sayılar bulmaya devam etti ve parkeden 83-73 galip ayrıldı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Basketbol Süper Ligi, Anadolu Efes, Bursaspor, Basketbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Anadolu Efes, deplasmanda Bursaspor İnfo Yatırım'ı 83-73 mağlup etti - Son Dakika


21:08
DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan'dan CHP'ye: Bize salon vermeyene oy vermeyiz DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan'dan CHP'ye: Bize salon vermeyene oy vermeyiz
20:52
Aslan hata yapmadı! Galatasaray Konyaspor'u rahat geçti Aslan hata yapmadı! Galatasaray Konyaspor'u rahat geçti
20:32
Fatih Terim yeni takımıyla 2'de 2 yaptı Fatih Terim yeni takımıyla 2'de 2 yaptı
20:30
Aday olmak için istifa edecekler! AK Parti'nin Meclis'teki milletvekili sayısı geriledi Aday olmak için istifa edecekler! AK Parti'nin Meclis'teki milletvekili sayısı geriledi
20:11
Togg'dan heyecanlandıran 'sedan model' paylaşımı Togg'dan heyecanlandıran "sedan model" paylaşımı
19:55
İstanbulspor'un hocası Fenerbahçe'yi öve öve bitiremedi İstanbulspor'un hocası Fenerbahçe'yi öve öve bitiremedi
19:07
Ankara'da zincirleme trafik kazası: 26 araç birbirine girdi Ankara'da zincirleme trafik kazası: 26 araç birbirine girdi
18:39
Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Fernando Santos oldu Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Fernando Santos oldu

Son Dakika
21:08 DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan'dan CHP'ye: Bize salon vermeyene oy vermeyiz
20:52 Aslan hata yapmadı! Galatasaray Konyaspor'u rahat geçti
20:32 Fatih Terim yeni takımıyla 2'de 2 yaptı
20:30 Aday olmak için istifa edecekler! AK Parti'nin Meclis'teki milletvekili sayısı geriledi
20:11 Togg'dan heyecanlandıran "sedan model" paylaşımı
19:55 İstanbulspor'un hocası Fenerbahçe'yi öve öve bitiremedi
19:07 Ankara'da zincirleme trafik kazası: 26 araç birbirine girdi
18:39 Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Fernando Santos oldu
18:06 Canlı anlatım! Mücadelede gol perdesi açıldı
17:59 Bursa'da fırtına ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2024 21:46:36. #1.11#
SON DAKİKA: Anadolu Efes, deplasmanda Bursaspor İnfo Yatırım'ı 83-73 mağlup etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement