Anadolu Efes, Darüşşafaka Lassa'yı mağlup etti - Son Dakika
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Anadolu Efes, Darüşşafaka Lassa'yı mağlup etti

Anadolu Efes, Darüşşafaka Lassa\'yı mağlup etti

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasında Anadolu Efes, Darüşşafaka Lassa'yı 87-74 mağlup etti. Anadolu Efes, bu galibiyetle normal sezonu lider tamamlamayı garantilerken, Darüşşafaka Lassa ise 17. kez mağlup oldu.

29.04.2024 21:27
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Salon: Ayhan Şahenk

Hakemler: Özlem Yalman, Alper Özgök, Burak Yılmaz

Darüşşafaka Lassa: Adams 4, Abdurrahman 16, Berk Demir 6, Pandi 10, Muhsin Yaşar 5, Tolga Kay 4, Woodard 16, Can Korkmaz 11, Rijad Aydın 2, Bora Yaşar, Eren Has

Anadolu Efes: Larkin 27, Rıdvan Öncel, Clyburn 19, Ercan Osmani 10, Oturu, Bryant 10, Salih Altuntaş 6, Melih Tunca, Thompson 7, Doğuş Özdemiroğlu, Burak Can Yıldızlı 4, Erkan Yılmaz 4

1. Periyot: 24-28

Devre: 39-48

3. Periyot: 52-65

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasında Anadolu Efes, Darüşşafaka Lassa'yı 87-74 mağlup etti.

Ligde 25. galibiyetini elde eden Anadolu Efes, normal sezonu lider tamamlamayı garantiledi. Darüşşafaka Lassa ise ligde 17. kez mağlup oldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Anadolu Efes, Darüşşafaka Lassa'yı mağlup etti - Son Dakika

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