Anadolu Efes, Dubai'yi Yenerek 12. Galibiyetini Aldı

İSTANBUL, -

SALON: Zetra Arena

HAKEMLER: Sasa Pukl, Borys Ryzhyk, Vasiliki Tsaroucha

DUBAI BASKETBALL: Avramovic 12, Bertans 5, Anderson 10, Kondic, Musa 13, Kabengele 11, Wright 5, Petrusev 9, Kamenjas 4, Caboclo

ANADOLU EFES: Beaubois 18, Şehmus Hazer 13, Loyd 13, Weiler-Babb 4, Smits 4, Dessert 2, Dozier 10, Ercan Osmani 14, Erkan Yılmaz, Jones 7

1'İNCİ PERİYOT: 20-24

DEVRE: 33-51

3'ÜNCÜ PERİYOT: 53-64

Anadolu Efes, EuroLeague'nin 37'nci haftasında Dubai Basketbol ile deplasmanda karşı karşıya geldiği maçtan 85-69 galip ayrıldı. Temsilcimiz bu sonuçla 12'nci galibiyetine imza attı.

Karşılaşmanın en skorer ismi ise Anadolu Efes adına 18 sayı üreten Beaubois oldu.