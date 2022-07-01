Anadolu Efes, Egehan Arna ile 2 yıllık sözleşme imzaladı - Son Dakika
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Anadolu Efes, Egehan Arna ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

01.07.2022 16:19
Anadolu Efes, Egehan Arna ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, son 2 sezonu Beşiktaş Icrypex'te geçiren Egehan Arna'yı kadrosuna kattı.

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, son 2 sezonu Beşiktaş Icrypex'te geçiren Egehan Arna'yı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 1997 doğumlu ve 2,03 metre boyundaki forvet oyuncusu Egehan Arna ile 2 yıllık sözleşme yapıldığı bildirildi.

Fenerbahçe Beko altyapısından yetişen Egehan, 2015 yılında A takıma yükseldi ve 2020 yılına kadar burada forma giydi. Egehan, son 2 sezonda ise Beşiktaş Icrypex forması giydi.

Egehan, Fenerbahçe Beko kariyerinde 2015-16, 2016-2017 ve 2017-2018 sezonlarında Türkiye ligi şampiyonluğu, 2016, 2019 ve 2020'de ise Türkiye Kupası sevinci yaşadı. Egehan, 2016-2017 sezonunda da Avrupa Ligi şampiyonu olan Fenerbahçe Beko kadrosunda da yer aldı.

ING Basketbol Süper Ligi'nde geçen sezon 31 maçta 27,16 dakika ortalama süre alan Egehan, maç başına 13,5 sayı, 4,5 ribaunt ve 3,2 asist ortalamaları ile mücadele etti.

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde ise altı maçta 25,09 dakika ortalama süre alan Egehan Arna, maç başına 10,3 sayı, 2,7 ribaunt ve 1,8 asist ortalamaları yakaladı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Anadolu Efes, Egehan Arna ile 2 yıllık sözleşme imzaladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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