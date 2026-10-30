Anadolu Efes, Euroleague'de Panathinaikos'u 83-68 yenerek 4'üncü galibiyetini aldı - Son Dakika
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Anadolu Efes, Euroleague'de Panathinaikos'u 83-68 yenerek 4'üncü galibiyetini aldı

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Anadolu Efes, Euroleague\'de Panathinaikos\'u 83-68 yenerek 4\'üncü galibiyetini aldı
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Euroleague'in 9'uncu haftasında Anadolu Efes, sahasında Panathinaikos Aktor'u 83-68 mağlup etti. Anadolu Efes bu sonuçla 4'üncü galibiyetini alırken, Panathinaikos 2'nci mağlubiyetini yaşadı ve Panathinaikos'ta Nunn 17 sayıyla maçın en skoreri oldu.

SALON: Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi

HAKEMLER: Milan Nedovic, Saulius Raycs, Eduard Udyanskyy

ANADOLU EFES: Malcolm 15, Saric 11, Strazel 8, Payne 14, Fernando 15, Loyd 10, Yusta 6, Jones 4

PANATHINAIKOS AKTOR: Yabusele 2, Nunn 17, Hayes-Davis 11, Lessort 5, Francisco 8, Grant 6, Bonga 8, Badio 5, Hernangomez 2, Mitoglou 4

1'İNCİ PERİYOT: 21-18

DEVRE: 45-37

3'ÜNCÜ PERİYOT: 61-51

Euroleague'in 9'uncu haftasında Anadolu Efes, sahasında Panathinaikos Aktor'u 83-68'lik skorla mağlup etti. Anadolu Efes'te Malcolm ve Fernando 15, Payne ise 14 sayı bulurken, Panathinaikos'ta Nunn 17 sayıyla maçın en skorer ismi oldu. Bu sonucun ardından Anadolu Efes 4'üncü galibiyetini alırken, Panathinaikos ise 2'nci mağlubiyetini yaşadı.

Kaynak: DHA
PanathinaikosAnadolu EfesSporSon Dakika

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