Anadolu Efes, EuroLeague'de yarın 15. sıradaki Virtus Bologna'yı ağırlayacak - Son Dakika
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Anadolu Efes, EuroLeague'de yarın 15. sıradaki Virtus Bologna'yı ağırlayacak

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Anadolu Efes, Basketbol Avrupa Ligi'nin 11. haftasında yarın saat 20.30'da Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde Virtus Bologna'yı konuk edecek. Ligde 10 maçta 4 galibiyet ve 6 yenilgiyle 13. sırada bulunan Efes, 15. sıradaki İtalyan temsilcisiyle karşılaşacak.

Anadolu Efes, Basketbol Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 11. haftasında yarın İtalya'nın Virtus Bologna takımını konuk edecek.

Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki mücadele saat 20.30'da başlayacak.

Ligde oynadığı 10 maçta 4 galibiyet, 6 yenilgi yaşayan Anadolu Efes, 13. sırada yer alıyor. Lacivert-beyazlı ekip, evindeki Beşiktaş (89-80) ve Panathinaikos AKTOR (83-68) galibiyetlerinin ardından Paris Basketbol'a iç sahada 95-90 mağlup olmuştu.

Anadolu Efes gibi 10 maçta 4 galibiyeti bulunan Virtus Bologna, ligde 15. sırada. İtalya temsilcisi, üst üste yaptığı Hapoel, Zalgiris, Beşiktaş ve Dubai Basketbol maçlarından mağlubiyetle ayrıldı.

Anadolu Efes'in Avrupa kupalarında 924. maçı

Anadolu Efes, Paris Basketbol maçıyla Avrupa'da 924. kez sahne alacak.

Lacivert-beyazlılar, Avrupa kupalarında geride kalan 923 karşılaşmada 510 galibiyet, 413 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan itibaren yer aldığı Avrupa Ligi'nde ise 676. maçını yapacak. Ligdeki 675 müsabakanın 353'ünü kazanan lacivert-beyazlılar, 322'inde mağlup oldu.

İki takım 2000 yılından bu yana 11 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Anadolu Efes 6, Virtus Bologna ise 5 galibiyet elde etti.

Kaynak: AA
Anadolu EfesBasketbolTurkcellBolognaEfesSporSon Dakika

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