Anadolu Efes'in Hayal Kırıklığı

20.03.2026 00:03
Anadolu Efes, Monaco'ya 98-93 yenilerek Euroleague'de hayal kırıklığı yaşadı. Laso maç sonrası değerlendirdi.

Basketbol Avrupa Ligi'nin 32. haftasında sahasında Fransa'nın Monaco ekibine 98-93 yenilen Anadolu Efes'in başantrenörü Pablo Laso, maçın sonucunun kendisi için hayal kırıklığı olduğunu söyledi.

Laso, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Monaco'yu tebrik ederek, "Bizim açımızdan hayal kırıklığı çünkü 35 dakika boyunca kontrol bizdeydi. Her bir topun kıymetini bilerek oynamanız gerekiyor. Gerçekten çok iyi takımlara karşı oynuyorsunuz ve skor avantajı elimizdeyken maçı kapatmayı beceremedik. Bizim için önemli olan bir an evvel yeniden toparlanmak." ifadelerini kullandı.

Başlangıçta zorlansalar da sonrasında ritim bulduklarını dile getiren Laso, şöyle konuştu:

"Özellikle kenardan giren oyuncularımızla ilk yarının sonunda sekiz sayılık bir avantajımız vardı ama ikinci yarıda oyuna tam giremedik. Ribauntlarda sıkıntı yaşadık ve kendimize alan açma konusunda başarısız olduk. Doğru şut seçimlerini gerçekleştiremedik. Maçın sonucu büyük hayal kırıklığıydı."

Monaco cephesi

Monaco Başantrenörü Manuchar Markoishvili ise kırk dakika boyunca herkesten katkı aldığını dile getirerek, "Gerideyken panik içinde olduk ama sonrasında defansif anlamda iyi iş yaptığımızı düşünüyorum. İlk devre çok top kaybımız vardı ama kendimize inandık ve oyun içinde kaldık. Karşımızda iyi bir takım vardı. İyi ve zor basketler bulmalarına rağmen işin üstünden geldik. Ligin kalan bölümünde zorluklar olacak. Bunu kolaylaştırmaya çalışıyoruz. Yetenek ve enerji açısından yeterliyiz. Hep tam kadroya ihtiyacınız olmuyor. Enerji ve doğru oyun şeklini korumalıyız." şeklinde görüş belirtti.

Kaynak: AA

