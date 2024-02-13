Anadolu Efes, Manisa Büyükşehir Belediyespor\'u yenerek Dörtlü Final\'e adını yazdırdı

Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Mehmet Şahin, Mehmet Serdar Ünal, Burak Yılmaz
Anadolu Efes: Larkin 23, Erten Gazi, Clyburn 22, Ercan Osmani 9, Pleiss 11, Rıdvan Öncel 7, Thompson 11, Erkan Yılmaz 7, Jones 4
Manisa Büyükşehir Belediyespor: Russell 17, Cruz 15, Mustafa Baki Görür 3, Anderson 9, Terry 23, Roberson 9, Sinan Sağlam 2, Ege Arar 2, Ayberk Olmaz 5
1. Periyot: 18-27
Devre: 51-47
3. Periyot: 72-68
Beş faulle çıkan: 38.49 Terry (Manisa Büyükşehir Belediyespor)
Basketbol Erkekler ING Türkiye Kupası çeyrek finalinde Anadolu Efes, Manisa Büyükşehir Belediyespor'u 94-85 yendi ve Dörtlü Final'e adını yazdıran ilk ekip oldu.
Karşılaşmaya hızlı başlayan Manisa Büyükşehir Belediyespor, hem boyalı alanda hem üç sayı çizgisinin gerisinde etkili oldu. Misafir ekip, 6. dakikada Terry'nin basket faulden bulduğu sayılarla farkı çift hanelere çıkardı: 19-7. İlk çeyrek, Manisa Büyükşehir Belediyespor'un 27-18 üstünlüğüyle tamamlandı.
Müsabakanın ikinci çeyreğine etkili başlayan Anadolu Efes, özellikle Rıdvan Öncel'in sert savunmasıyla rakibinin oyun kurmasına izin vermedi. İlk 3 dakikada kendi potasında sadece 2 sayıya müsaade eden lacivert-beyazlılar, hücumda ise Thompson ile etkili oldu ve 14. dakikada skoru dengeledi: 29-29. Larkin, Clyburn ve Rıdvan Öncel ile söz konusu bölümde serisini 13-0'a taşıyan Anadolu Efes, 15. dakikada 34-29 öne geçti ve ilk yarıyı 51-47 üstünlükle kapattı.
İkinci yarıya Clyburn'ün etkili oyunuyla giren Anadolu Efes, 25. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 64-54. Kalan bölümde Cruz, Roberson ve Terry ile skor üreten konuk ekip farkı 4 sayıya kadar çekse de final periyoduna lacivert-beyazlıların 72-68 üstünlüğüyle girildi.
Karşılıklı basketlerle başlayan son çeyrekte Cruz'un basketlerine Larkin ve Clyburn ile cevap veren Anadolu Efes, 35. dakikayı 85-78 önde geçti. Kalan bölümde rakibinin farkı kapatmasına izin vermeyen lacivert-beyazlılar, parkeden 94-85 galip ayrıldı.
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