Anadolu Efes Medya Günü etkinliği

Spor

Anadolu Efes Basketbol Takımı, 2024-2025 sezonu öncesi THY Avrupa Ligi medya günü etkinliğinde basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Yeni yapılan Basketbol Gelişim Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinliğe, teknik kadro ve oyuncular katıldı.

Lacivert-beyazlıların yeni formalarının tanıtıldığı etkinlikte, sezon öncesi takım fotoğrafı da çekildi.

Kulüp partnerlerinin de özel çekimler yaptığı organizasyon kapsamında oluşturulan 30 çekim istasyonunda, toplamda 40 bin karenin üzerinde fotoğraf ve video çekimi gerçekleştirildi. Çekimlerin akabinde gerçekleştirilen medya gününe 100'e yakın medya mensubu katıldı.

Organizasyonda yeni sezonla ilgili görüşlerini paylaşan Anadolu Efes Spor Kulübü Başantrenörü Tomislav Mijatovic ile oyuncular, Türkiye ve Avrupa'da şampiyonluk hedeflediklerini dile getirdi.

Anadolu Efes, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında kendi evinde Yalovaspor'la karşılaşacak.

Lacivert-beyazlılar, THY Avrupa Ligi'nde ise ilk maçını 4 Ekim'de Virtus Segafredo Bologna ile deplasmanda oynayacak.

Anadolu Efes'in yeni sezon kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Shane Larkin (kaptan), Rodrigue Beaubois (ikinci kaptan), Jordan Nwora, Elijah Bryant, Salih Altuntaş, Rıdvan Öncel, Rolands Smits, Darius Thompson, Stanley Johnson, Vincent Poirier, Doğuş Özdemiroğlu, Burak Can Yıldızlı, Justus Hollatz, Ercan Osmani, Daniel Oturu, Erkan Yılmaz, Derek Willis