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Anadolu Efes, Monaco'ya 80-78 mağlup oldu - Son Dakika
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Anadolu Efes, Monaco'ya 80-78 mağlup oldu

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 23. haftasında Anadolu Efes, sahasında Fransa ekibi Monaco'ya 80-78 mağlup oldu. Bu sonuçla Anadolu Efes, 14. yenilgisini yaşadı. Monaco ise 13. galibiyetini elde etti. İlk periyodu 23-22 önde tamamlayan Anadolu Efes, ikinci çeyrekte geri düşse de devreyi 43-39 önde bitirdi. Üçüncü periyotta Monaco'nun üstünlüğü ele geçirmesiyle son çeyrek büyük bir çekişmeye sahne oldu. Son anlarda Monaco, Okobo'nun serbest atışlardan kaydettiği basketlerle galibiyeti elde etti.

Anadolu Efes, Monaco\'ya 80-78 mağlup oldu
26.01.2024 - 22:45,  Güncelleme: 22:47
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Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Juan Carlos Garcia (İspanya), Fernando Rocha (Portekiz), Nick van den Broeck (Belçika)

Anadolu Efes: Larkin 14, Thompson 9, Bryant 12, Willis 13, Pleiss, Beaubois 15, Clyburn 8, Oturu 3, Jones 4

Monaco: James 16, Loyd 14, Ouattara 5, Brown 2, Jaiteh 2, Okobo 16, Blossomgame 6, Diallo 11, Walker, Motiejunas 7, Hall 1

1. Periyot: 23-22

Devre: 43-39

3. Periyot: 60-65

Beş faulle çıkan: 39.52 Jones (Anadolu Efes)

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 23. haftasında Anadolu Efes, sahasında Fransa ekibi Monaco'ya 80-78 mağlup oldu.

Bu sonuçla Anadolu Efes, 14. yenilgisini yaşadı. Monaco ise 13. galibiyetini elde etti.

Monaco'nun top kayıplarını iyi değerlendiren Anadolu Efes, iki takımın da hücumda etkili performans sergilediği ilk periyodu 23-22 önde tamamladı.

İkinci çeyreğe iyi başlayan ve savunmasını sertleştiren Fransa temsilcisi, 15. dakikada 6 sayılık fark yakaladı: 30-36. Periyodun son bölümünde toparlanarak rakibine üstünlük kuran Anadolu Efes, Willis ve Bryant'ın çift haneli sayılara (10) ulaştığı ilk yarıyı 43-39 önde bitirdi.

Üçüncü periyotta hücumda tempo yakalayan Anadolu Efes, Clyburn'ün kazandırdığı sayılarla skor üretti. Loyd'un dış atışlarıyla kontrolü ele geçiren Monaco, final çeyreğine 65-60 üstün girdi.

Dördüncü ve son çeyrek büyük bir çekişmeye sahne oldu. Larkin ile etkili olan Anadolu Efes'e Monaco, James'in yönlendirdiği hücumlarla yanıt verdi. Son anlarda Okobo'nun serbest atıştan kaydettiği basketlerle skor üstünlüğünü koruyan Fransa ekibi, karşılaşmadan 80-78 galip ayrıldı.

Kaynak: AA
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