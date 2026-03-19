Anadolu Efes, Monaco'ya Yenildi

19.03.2026 22:55
Anadolu Efes, EuroLeague 32. haftasında Monaco'ya 98-93 mağlup oldu ve 22. yenilgisini aldı.

Salon: Basketbol Gelişim Merkezi

Hakemler: Milivoje Jovcic (Sırbistan), Milan Nedovic (Slovenya), Eduard Udyanskyy (Büyük Britanya)

Anadolu Efes: Loyd 10, Weiler-Babb, Smits 12, Dozier 4, Ercan Osmani 6, Şehmus Hazer 26, Lee 13, Cordinier 11, Swider 11, Jones

Monaco: Blossomgame 17, Theis 10, Diallo 17, Nedovic 7, Strazel 17, Okobo 10, Hayes 6, Tarpey 2, Begarin 12

1. Periyot: 21-23

Devre: 53-45

3. Periyot: 73-66

Beş faulle çıkan: 39.21 Dozier (Anadolu Efes)

Basketbol Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 32. haftasında Anadolu Efes, sahasında Fransa'nın Monaco takımına 98-93 yenildi.

Bu sonuçla lacivert-beyazlılar, ligde 22. kez mağlup olurken Fransa temsilcisi ise 18. galibiyetini elde etti.

Karşılıklı basketlerle başlayan mücadelede Anadolu Efes, 4. dakikada Loyd'un serbest atıştan bulduğu basketlerle eşitliği yakaladı: 9-9. Periyodun sonuna yaklaşırken Monaco, 6 sayılık seri yakaladı ve ilk çeyreği 23-21 önde kapattı.

Fransa temsilcisi, ikinci periyoda pota altından ürettiği sayılarla iyi başlayan taraf oldu. Lacivert-beyazlılar, Cordinier ve Şehmus Hazer'in üç sayılık basketleriyle tempoyu artırdı ve 9 sayılık seri yakalayarak 42-36 öne geçti. Etkili savunmayla rakibinin farkı kapatmasına izin vermeyen Anadolu Efes, Swider'ın son saniyede bulduğu üç sayılık isabetle soyunma odasına 53-45 önde gitti.

Karşılıklı basketlerle başlayan üçüncü çeyreğin ilk dakikalarında takımlar skor üretmekte zorlandı. Maçın 24. dakikasında Monaco, Theis'in basketiyle farkı 1 sayıya indirse de Anadolu Efes, boyalı alandaki etkili oyunuyla farkı 6 sayıya çekti: 60-54. Kalan sürede de rakibine farkı açma şansı vermeyen ev sahibi ekip, üçüncü periyodu 73-66 üstün tamamladı.

Müsabakanın 38. dakikasında Monaco, Begarin ve Blossomgame'in arka arkaya bulduğu üç sayılık atışlarla farkı tekrardan 1 sayıya düşürdü: 85-84. Üstünlüğün sıkça el değiştirdiği son periyotta Anadolu Efes, maçın büyük bölümünde devam ettirdiği üstünlüğünü koruyamayarak parkeden 98-93 mağlup ayrıldı.

Kaynak: AA

Anadolu Efes, Maç Sonucu, Spor, Son Dakika

