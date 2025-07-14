Anadolu Efes, Nick Weiler-Babb'ı Kadrosuna Kattı

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, Alman oyuncu Nick Weiler-Babb'ı transfer ettiğini duyurdu.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, " Almanya'nın Bayern Münih takımında forma giyen Alman oyuncu Nick Weiler-Babb ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladık." denildi.

2023-2024 sezonunda Bayern Münih ile Alman Ligi şampiyonluğu, 2023 ve 2024 yıllarında da Almanya Kupası sevinci yaşayan 29 yaşındaki basketbolcu, Avrupa Ligi'nde geçen sezon "Yılın Savunmacısı" ödülünün sahibi oldu.