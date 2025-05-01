Anadolu Efes, Panathinaikos'a Yenildi - Son Dakika
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Anadolu Efes, Panathinaikos'a Yenildi

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi play-off'ta Panathinaikos'a 81-77 mağlup oldu, Banchi detaylara odaklanmalı.

01.05.2025 00:36
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Basketbol THY Avrupa Ligi play-off serisi üçüncü maçında ağırladığı Yunanistan ekibi Panathinaikos AKTOR'a 81-77 mağlup olan Anadolu Efes'te başantrenör Luca Banchi, detaylara odaklanarak mücadele etmeyi sürdürmeleri gerektiğini söyledi.

Banchi, Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Zorlu ve başa baş geçen bir mücadele olduğunu belirten İtalyan çalıştırıcı, "Panathinaikos maça daha iyi bir enerjiyle başladı. Bizi birinci çeyrekte dışarıdan oynamaya zorladı. Üç sayılık basketleri bulduk ama oynamak istediğimiz oyun bu değildi. Sonra fark 13 sayıya kadar çıktı ancak bu belirleyici olmadı. Çok iyi bir geri dönüş yaptık. İkinci şans sayıları konusunda onlara çok izin verdik. Son derece güçlü bir takıma karşı oynuyoruz. Planımıza sadık kalmalıyız. Bu seri her şeye gebe. Detaylara odaklanmalıyız. Mücadele etmeye devam etmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Karşılaşmada Panathinaikos'a 15 hücum ribaundu verdiklerinin altını çizen Luca Banchi, "Çok fazla geliştirebilecek yönümüz var. Topu iyi çevirmeye ve iyi şut seçimlerine odaklanmalıyız. Çembere agresif şekilde gitmeliyiz. Dördüncü maça da aynı enerjiyle odaklanmalıyız. Moralimizi bozmamalıyız. Oyunu kontrol etmeye odaklanmaya çalışmalıyız. Seriyi kazanabilmek için tüm potansiyelimizi sahaya yansıtacak şekilde hareket etmeliyiz." diye konuştu.

Fransız basketbolcu Vincent Poirier'nin serinin ilk 2 maçında sergilediği performansı bu müsabakaya yansıtamadığının hatırlatılması üzerine Banchi, "Poirier, 2. maçtan sonra sakatlık yaşadı. Bu müsabakaya da istediğimiz gibi hazırlanamadı. Her zamanki performansını bu yüzden sahada göremedik. İki gün içinde yine hazır hale geleceğiz." şeklinde görüş belirtti.

Ergin Ataman: "Savaşmaya devam etmeliyiz"

Panathinaikos AKTOR Başantrenörü Ergin Ataman, yıldız oyuncuları Kendrick Nunn'ın agresif savunmaya rağmen son bölümde kaydettiği kritik sayılarla maçı kazanmayı başardıklarını belirtti.

İkinci çeyrekte iyi savunma yapmaya başladıklarını aktaran Ataman, "Sloukas oyuna girince hücumda daha iyi oynamaya ve oyunu kontrol etmeye başladık. Dördüncü periyotta Anadolu Efes, Nunn'a karşı çok agresif savunma uyguladı. Mitoglou ile çok önemli sayılar bulduk. Son çeyrek, Anadolu Efes'in kazandığı maça benzer geçti. Dördüncü periyotta Anadolu Efes, baskıyla başladı. Top kayıpları yaptık. Kendrick Nunn'ın son bölümde kaydettiği basketlerle maçı çevirmeyi ve kazanmayı başardık." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Efes'in çok iyi basketbol oynadığının altını çizen Ergin Ataman, "Seri devam ediyor. Anadolu Efes, seriyi asla bırakmayacak. Seriyi kazanmak için bir galibiyete daha ihtiyacımız var. Savaşmaya devam etmemiz lazım. Son çeyreğe kadar iyi savunma yapmalıyız. Kolay olmayacak." ifadelerini kullandı.

Panathinaikos'un milli oyuncusu Cedi Osman ise karşılaşmaya ilişkin şunları kaydetti:

"Hatalarımızdan ders çıkardık. İlk 3 çeyrekte iyi oynadık. Dördüncü periyotta bazı hatalar yaptık ancak bunları telafi etmeyi başardık. Herkes çok iyi oynadı. Avantaj elde ettik. Bir galibiyete daha ihtiyacımız var. Seri henüz bitmedi. Üçüncü maça hazırlanacağız. Anadolu Efes, çok kaliteli bir takım. Çok iyi oyunculara sahipler. Mükemmel savaştık. Çok iyi karakter ortaya koyduk."

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Anadolu Efes, Panathinaikos'a Yenildi - Son Dakika

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