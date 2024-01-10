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Anadolu Efes, Panathinaikos AKTOR'a deplasmanda mağlup oldu - Son Dakika
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Anadolu Efes, Panathinaikos AKTOR'a deplasmanda mağlup oldu

THY Avrupa Ligi'nin 20. haftasında Anadolu Efes, başantrenörlüğünü Ergin Ataman'ın yaptığı Yunanistan temsilcisi Panathinaikos AKTOR'a deplasmanda 83-76 mağlup oldu. Anadolu Efes, bu sonuçla organizasyonda 7'si üst üste olmak üzere 13. mağlubiyetini yaşadı. Panathinaikos AKTOR ise 12. galibiyetini aldı.

Anadolu Efes, Panathinaikos AKTOR\'a deplasmanda mağlup oldu
10.01.2024 - 00:21,  Güncelleme: 00:21
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Salon: Oaka Altion

Hakemler: Ilija Belosevic (Sırbistan), Carlos Peruga (İspanya), Gytis Vilius (Litvanya)

Panathinaikos AKTOR: Nunn 14, Grigonis 24, Grant 6, Mitoglou 14, Lessort 10, Kalaitzakis, Sloukas 9, Antetokounmpo 6, Hernangomez

Anadolu Efes: Larkin 9, Thompson 8, Bryant 12, Daum 5, Pleiss 13, Beaubois 16, Erten Gazi, Hollatz, Oturu 4, Willis 9

1. Periyot: 25-14

Devre: 51-35

3. Periyot: 68-57

THY Avrupa Ligi'nin 20. haftasında Anadolu Efes, başantrenörlüğünü Ergin Ataman'ın yaptığı Yunanistan temsilcisi Panathinaikos AKTOR'a deplasmanda 83-76 mağlup oldu.

Lacivert-beyazlı ekip, bu sonuçla organizasyonda 7'si üst üste olmak üzere 13. mağlubiyetini yaşadı. Panathinaikos AKTOR ise 12. galibiyetini aldı.

Kaynak: AA
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Son Dakika Spor Anadolu Efes, Panathinaikos AKTOR'a deplasmanda mağlup oldu - Son Dakika


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